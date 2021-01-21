詐領1萬9津貼 新北現役教官坦承獲緩刑

新北市某高中黃姓教官明知上班時間訪視替代役男生活狀況無法請領勤務費，仍多次造假申報津貼，詐領了1萬9千元，被新北地院依利用職務機會詐取財物罪判刑1年10月，緩刑4年，褫奪公權2年，另須支付國庫5萬元。可上訴。

檢方起訴，黃姓教官除了負責學生生活、宿舍管理及校園安全外，也要輔導該校與鄰近其他國中、小學的替代役男生活情況。其明知新北市教育局訪視計畫規定下班時間前往視察才能請領每次250元的津貼，卻多次利用上班時間前往，甚至其中有一所學校根本沒去過，仍不實申報。

2017年2月至2018年12月為止，黃姓教官不實申報津貼1萬9千元，全案因其他教官到其轄區訪視，有替代役男反映黃姓教官從未來過，不法情事才曝光。

事發後，黃姓教官自白犯行並繳回不法所得，法院審酌他的不法所得在5萬元以下，犯罪情節尚屬輕微，最後依法減輕其刑2次。