夾娃娃機台擺放情趣用品 店主違反兒少權法挨罰2萬元

台北市政府商業處去年1年6日，查獲夾娃娃機店擺放情趣用品，將廖姓老闆依違反兒童及少年福利與權益保障法裁罰2萬元。廖男不服提告，主張受罰對象應為檯主。台北地院認為縱他非檯主，但身為店主有應注意能注意而不注意之過失，判敗訴。可上訴。

台北市政府商業處於去年1月6日，查獲廖男開設的夾娃娃機店，發現32號機檯選物販賣機內有按摩棒及23個「TENGA EGG」自慰杯，屬有害兒童及少年身心健康的物品。

社會局1月16日函請廖男陳述意見，並於同年2月3日獲其回覆檯並非本人經營，該名檯主已於1月9日離場等語。社會局接續於2月25日及3月31日函請廖男提供機檯承租人租賃契約或其他身分相關資料。

同年4月10日，廖男回覆：「已多次與原承租人聯繫，但都未能得到回覆」。北市府審認廖男違反兒少權法，依法裁處2萬元罰鍰，廖男不服提起行政爭訟。

廖男主張，夾娃娃機店的經營方式，是店家承租店面擺設機檯，再將機檯轉租給若干檯主各自經營，店家無法干涉各機檯主經營方式，也僅機檯負責人能開啟已上鎖機檯，故店內擺放相關物品的機檯非他所經營，商業處要裁罰檯主才對。

北市府辯稱，兒少權法之立法意旨，以保護兒少身心健全發展為目的，避免心性未定情況下，受外界不良環境、物質影響而偏差，故必須以公權力排除有礙兒少健康的物質與環境。該法第43條規定就是為保護兒少身心健康。

北市府認為，廖男店面機檯擺放情趣用品，還未採取任何防護措施，讓任何人得以隨意進出並夾取，確實違反兒少權法第43條規定，商業處依法裁處2萬元並無不合。