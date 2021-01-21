威脅國小女童依指令拍裸照 網路男蟲認罪獲減刑

27歲的陳姓男子在臉書化名「劉慧青」和「劉婷真」，四處找國小女童加好友，以陌生女子裸照誘騙對方自拍回傳，得逞之後又拿著對方裸照繼續威脅，揚言不照做就要把事情鬧大，但他犯後坦承，獲法院減刑機會，最後被依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑4年6月。可上訴。

判決指出，陳男明知聊天對象還不滿12歲，去年2月仍要求對方依其指定姿勢自拍裸照，見對方抗拒，還揚言要把照片傳給其他人看，讓對方身敗名裂。

去年5月，被威脅的女童為了應付陳男，在友人不知情的情況下，把友人的裸照傳給陳男。其友人得知後，聯絡陳男要求刪掉照片，但陳男見她也不過12歲，竟反過來威脅再拍，恫稱不從就要把事情鬧大，未料對方真的報警抓人。

案發後，陳男坦承不諱，供稱自己是一時衝動，照片沒有外流，以學到教訓，非常後悔。

法院調查，陳男雖然拿到女童友人的裸照，但照片只有頸部以下的上半身照，且有穿著內衣，客觀上不足以引起他人性慾、羞恥或厭惡，不算是猥褻照片，而他第2次威脅女童也沒有成功，最後認定他涉犯以詐術使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪和以脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪。