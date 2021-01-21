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通緝男藉虛擬寶物買空賣空 賣家反成詐騙警示戶

聯合報 / 記者林保光／即時報導

彭姓男子與女友邱姓女子利用網路遊戲牟利，涉嫌佯稱有虛擬寶物待售，卻在玩家聯絡購買虛擬寶物，另聯絡點數賣家購點數，而將點數賣家所提供的帳戶交給寶物買家完成匯款，他收到點數賣家的遊戲點數後，斷絕寶物買家聯絡，買家受騙報警，點數賣家的帳戶也無辜成為警示帳戶遭凍結。

據警方調查，彭姓男子（26歲）自去年便利用這種手法，在天堂、楓之谷等網路遊戲，涉嫌詐騙寶物買家，提供「郡安」、「休齊」等Line暱稱，與買家聯繫，當買家匯款給點數賣家，而將騙得的點數轉賣他人，洗錢牟利約100萬元，估計已至少51人受騙。

雖然點數賣家沒金錢損失，但因帳戶被彭利用，要寶物買家匯款，金融帳戶被列為詐欺警示帳戶。據警方統計，因此被凍結帳戶的點數賣家有30多人，他們須等到全案結案，帳戶才能獲解除警示帳戶。

高雄市刑警大隊偵一隊查辦全案，查出彭投宿嘉義火車站附近的旅館，1月19日動員查緝，在嘉義市民生北路某超商前，逮捕彭與女友，在他身上搜得些許毒品，另查出彭姓男子自去年10月也因涉詐欺案，被台北、新北、新竹、苗栗等地檢署或地方法院發布5條通緝。全案依詐欺、洗錢防制法及違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市刑大查獲彭姓男子涉嫌行詐的筆電等用品。記者林保光／攝影
高雄市刑大查獲彭姓男子涉嫌行詐的筆電等用品。記者林保光／攝影
彭姓男子（左）在網路遊戲上騙玩家，涉詐欺被捕。記者林保光／翻攝
彭姓男子（左）在網路遊戲上騙玩家，涉詐欺被捕。記者林保光／翻攝

詐欺 毒品 嘉義

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