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前花蓮空軍基地班長辦公室內性侵女兵 判3年8月定讞

中央社 / 台北21日電

原花蓮空軍基地陳姓上士班長被控於民國107年7月間在基地飛管分隊辦公室內性侵執勤中的女兵，一、二審判決陳姓班長有期徒刑3年8月。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。

花蓮空軍基地一架F-16單座戰機於107年6月間在北部空域執行演訓時，在新北市五分山區墜毀，軍方於同年7月間尋獲黑盒子。判決指出，已婚的陳姓班長以慶祝尋獲黑盒子為由，邀請執勤中的女兵在基地內飛管分隊辦公室內喝酒，隨後性侵得逞。

陳姓班長在法院審理時辯稱，兩人是合意性交，並非性侵，辦公室對面有氣象中心值勤人員24小時值勤，如果女兵不同意，可以反抗或尖叫。

法官調查後發現，受害女兵是同性傾向，沒交過男友，女兵也表示因為在營區執勤時違規飲酒，氣象中心值班人員也是男性，因為心裡害怕，才不敢呼救，另根據相關證據、證詞，認定陳姓班長性侵屬實。

一、二審認定陳姓班長為逞一己私慾，造成女兵身心受創，產生創傷後壓力症及心理上陰影，且犯後否認犯罪，判處有期徒刑3年8月。最高法院今天駁回上訴。全案定讞。

花蓮空軍基地。記者許正宏／攝影
花蓮空軍基地。記者許正宏／攝影

性侵 空軍

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