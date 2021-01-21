「殺警案你會判死刑嗎？」國民來審判 法官、檢察官很關注

「嘉義殺警案，你會判他死刑嗎？」、「你贊成同性婚姻嗎？」台南地院今、明兩天在台南地院舉行模擬法庭，律師等提問選任國民法官，從56位候選人中選任6位正選國民法官、2位備位國民法官，與3名法官組成合議庭，審理模擬殺人重大矚目刑案，最後會做出怎樣的判決？連到席觀摩法官、檢察官及律師也很關心。

台南地院今、明兩天舉行今年度首場國民法官模擬法庭，國民法官參與審判的是「研究生購買汽油想撞死女友後再焚屍並自焚」的重大刑案。

台南地院上午舉行國民法官選任程序，計有學校退休行政人員、社福機構人員、安心上工等各行 各業共計56位候選人，選任6位正選國民法官、2位備位國民法官，共8位參與國民法官模擬法庭。尤其，律師提及嘉義殺警案、同性婚姻等問題，由國民法官作答，排除偏見、主觀意識等人員參與，過程嚴謹，毫不馬虎。

台南地院這次以虛擬重大命案為審理案例，指洪姓研究生去年7月15日得知謝姓女友分手後，與陳姓同班同學成為男女朋友後，陸續利用通訊軟體LINE，對女友表示：「妳帶走我全部，我也要帶妳走」等文字。