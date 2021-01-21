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和人夫3度上汽旅「談保險」法官不信判女業務賠正宮30萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園黃姓女保險業務員和1名人夫3度上汽車旅館，卻被郭姓妻子抓包，郭控訴黃女介入家庭，害她和老公感情破裂，自己甚至流產，對黃求償100萬元，黃辯稱和郭夫3度上汽旅「是談保險」；但法院認為，黃和人夫無正當理由到汽旅引人非議，認定侵害配偶權，判黃應賠郭30萬元，可上訴。

郭女主張，她和先生結婚2年多，最終因黃女介入導致離婚，且黃明知她老公已婚，2人卻在2019年11月4日到汽車旅館共處近2小時，還發生性行為1次，同月23日一樣時段再去另家汽車旅館性交。

郭指出，去年2月7日先生、黃女各自開車到汽車旅館，待了1個多小時後退房，但她早懷疑黃女介入，事前就和朋友、警察在門口等待，並查扣內部使用過的衛生紙、床單等證物；她還說，因黃女關係害她和老公婚姻破碎，自己更流產最終離婚，對黃求償100萬元。

黃女抗辯稱，郭的先生是她在保險公司的客戶，2018年認識知道對方有家室，3度和郭夫一起到汽車旅館「是在談保險契約內容」，因為對方說有點累，所以才去休息，他也買了2份保險。

但法院認為，依黃女所稱，郭夫談保險覺得累，雙方大可約其他時間討論，何須3次見面均和有婦之夫到汽車旅館惹人非議？況且黃所稱，郭夫向她買的2份保險，經函詢保險公司發現，生效日期分別是2017年2月、6月，遠遠早在2人上汽旅的時間，不採信黃辯詞。

法院認為，黃明知郭夫是有配偶之人，卻仍和他到汽車旅館休息，雖無證據證明2人有性交，但無正當理由到汽旅共處一室，已逾越結交普通朋友的一般社交基礎，足以達到破壞婚姻互信基礎，郭確實受有精神損害，判郭應賠黃30萬元。

黃女3度和郭的先生上汽車旅館「談保險」，法院不信判她應賠郭30萬元。示意圖／ingimage
黃女3度和郭的先生上汽車旅館「談保險」，法院不信判她應賠郭30萬元。示意圖／ingimage

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