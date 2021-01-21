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佯稱交易13萬顆泰達幣卻強盜 4嫌搶走買主384萬被判刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民陳姓男子因欠賭債，去年獲悉游男欲購泰達幣（UDST），佯以可代向友人調取出售13萬顆泰達幣，約在台灣大道RICH19層峰會館進行交易，夥同吳等人搶走游男所有的384萬8000元，台中地院今天依強盜罪將陳男判刑6年10月、同夥吳男6年、鄭男1年2月、洪男1年6月。

判決書指出，陳男（33歲）因在外積欠賭債，需錢孔急，透過不知情的彭男介紹，結識收購虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」的游男，知悉游欲收購10萬顆以上的泰達幣（當時每顆泰達幣價值為新台幣29.8元）。

陳男為誘使游男攜帶現金再加以強行占有，去年5月9日中午，以通訊軟體與游聯繫，向游表示可向不知情的劉男調取超過10萬顆泰達幣，並確認交易數量為13萬顆，價格384 萬8000元後，使游信以為真，相約5月11日下午5 時，在中市西屯區台灣大道三段「RICH19層峰會館」地下1樓進行交易。

去年5月10日，陳與友人吳（35歲）聯繫見面後，向吳佯以迫使游清償200多萬元債務為由，邀吳協助，且將他誘使游攜300多萬元現金到場並擬將該款項加以占有，要求吳假扮賣方與游交易泰達幣，並帶2人前來協助，約定得手後吳等人可分得70萬元。

吳男再邀約鄭男（36歲）、洪（33歲）協助處理其友人債務糾紛，事成後其2 人可各分得20萬元，鄭、洪誤信此行目的係為協助陳男追討債務，應允加入。

5月11日下午，被害人游男抵達後，陳佯裝與游交易，要求游將所攜帶的現金取出來，游因尚未取得約定交易的泰達幣，緊抱裝現金的袋子。陳即動手奪取游的袋子，吳抓住的手、鄭勒游的頸部、洪取走游的手機及眼鏡，游因無法抵抗而鬆手，由陳取走游的袋子並逃離現場，游受有右手擦傷、左手挫傷、頸部擦傷等傷害。經被害人報警查獲陳男等人。

陳男、鄭男坦承犯行。吳男否認強盜犯行，辯稱「我因誤信陳的說詞，以為他遭游吸金詐騙200多萬元，所以才找鄭、洪一起去處理債務，我認為欠錢就該還錢」。另名共犯洪男辯稱不知情。法官不採信，分別予以判刑。

台中市驚傳虛擬貨幣「泰達幣」交易強盜案，陳男等佯與游男進行泰達幣交易，趁機搶走游男的384萬，台中地院依強盜罪將陳等人判刑。圖／本報資料照
台中市驚傳虛擬貨幣「泰達幣」交易強盜案，陳男等佯與游男進行泰達幣交易，趁機搶走游男的384萬，台中地院依強盜罪將陳等人判刑。圖／本報資料照

泰達幣 債務 強盜

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