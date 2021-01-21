影／新店警破獲詐騙集團！提供人頭住宿 不法獲利5千萬

新北市警新店分局日前破獲詐騙集團，逮捕20歲主嫌黃姓男子，不僅提供人頭住宿， 還利用金流製造斷點，不法獲利逾5千萬元。警詢後昨天依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法、毒品等罪嫌，將黃男等7人移送台北地檢署偵辦，並將持續追查不法資金流向以及其餘涉案共犯到案。

據了解，以黃姓男子為首的詐騙集團，透過企業化綁定帳號，利用金流製造斷點，增加警方查緝難度，並佯稱投資「美元期貨」、「虛擬貨幣」以及「國際期貨」等投資標的，藉此取信於被害人，同時大量收取警示帳戶人頭，竟還以專人控制其行動、居住等方式，以暴力脅迫，要求其當車手前往ATM幫忙提領贓款。

新店警分局去年12月陸續接獲中國信託銀行新店分行、北新店分行、寶強分行通報臨櫃有民眾異常提領鉅額現金，並發現轉帳固定帳戶。警方成立專案小組追查，調閱提領影像及帳戶金流，發現黃姓男子等人涉有重嫌，提報為治平檢肅目標，並報請台北地檢署檢察官徐名駒指揮。

前天逮捕黃姓主嫌等7人，並查扣存摺數本、提款卡數張、手機數支、筆電、隨身碟、不法所得現金4萬元、K他命毒品等證物，清查比對扣案資料，初步估計已有上百名以上被害人遭騙，不法獲利逾五千萬。