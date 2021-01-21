對女房仲襲臀又摸下體 他辯稱對女人性趣缺缺

房屋仲介員小蘋從事房屋代租代管，而楊男稱有空房需委託代租，楊男帶她去看空房時，趁機摸她的臀部，事後再以請客為由，搭乘小蘋所騎機車，趁機以雙手摸她的下體，經她報警處理，楊否認犯行，辯稱他因罹攝護腺癌而割除前列腺，對女人性趣缺缺，法官不採信，依違反性騷擾防治法將他判刑4月，得易科罰金。

判決書指出，楊男知悉小蘋從事房屋仲介業務，向她表示有空房需委託代租，小蘋不疑有他遂予應允。去年9月15日12時許，利用她與他看屋機會，站在他左後方，乘她拍照不及抗拒之際，以右手撫摸她左臀部約2、3秒，再趁她打開該屋大門而不及抗拒之際，再次以右手撫摸她左臀約5秒，致使她感到不舒服，但因誤認他為不經意碰觸，未出言制止。

未料，楊男食髓知味，另意圖性騷擾，去年9月16日中午，邀小蘋外出用餐，趁搭載小蘋機車行經中市北區崇德路靠近進化北路時，雙手扶住她腰部，而小蘋因騎乘機車不及抗拒之際，先以右手下滑碰觸她的下體，再以左手慢慢靠近她下體，致使被害人明確感到被侵犯而驚覺有異，立即以左手撥開楊的左手，並加速騎乘，他始罷手，經小蘋報警處理。

楊男否認性騷擾犯行，辯稱他已因攝護腺癌而割除前列腺，對女人性趣缺缺，他並未性騷擾。