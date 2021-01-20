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與鄰居互看不順眼 高雄男子持刀砍人判刑

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市鄭姓男子與呂姓鄰居常因小事互看不順眼，去年2月鄭男又因呂男踢他家鐵門找呂男爭論時，呂男拿水果刀往鄭男脖子亂砍致鄭男傷重倒地，警方到場緊急將鄭男送醫救回一命，橋頭地院認定呂男涉犯殺人未遂罪，判有期徒刑8年6月，可上訴。

判決指出，鄭男去年2月底晚間因不滿呂男踢他家鐵門，出門與呂男爭論，呂男持隨身攜帶的水果刀朝鄭男頭部、頸部揮砍，警方到場詢問鄭男傷勢後，鄭男稱「那個X生殺我」、「人在隔壁」，警方前往呂男家時，發現呂男全身是血站在路邊，呂男看警察靠近，高舉雙手並坦承犯案。

審理時呂男辯稱，是鄭男先持球棒朝他揮過去，他基於自衛才刺傷鄭男，印象中共朝鄭男脖子方向刺了4次。呂男辯護律師則稱，呂男犯案時是因怪異思想及精神疾病症狀，導致不能辨識行為違法，加上警方獲報到場時，還不知犯人是誰，直到呂男坦承犯案，應可依刑法減輕刑責。

但法院根據鑑定結果，認定呂男症狀符合持續性憂鬱症，認知功能介於中度智能障礙至邊緣智能水準、注意力不佳、衝動性高，但鑑定時神智清楚，可以說明案發經過，現實感、判斷力均正常，警方到場根據報案內容及鄭男說詞，已對呂男可能涉案有合理懷疑，呂男只能是自白犯罪而非自首。

法院審酌，鄭男事發後身體多處重傷，嚴重影響手部施力要持續做復健，臉部的傷疤須接受醫美治療，加上看心理諮商，明顯身心重創，而呂男審理時一度翻供，直到最後一次開庭才又坦承犯案，並當庭向鄭男道歉，法院考量，呂男無犯罪前科、犯案時無業、與父親同住等生活背景，判處有期徒刑8年6月，全案可上訴。

高雄市一名呂姓男子因不滿鄰居吵鬧，竟持隨身攜帶的水果刀砍人。示意圖。圖／Ingimage
高雄市一名呂姓男子因不滿鄰居吵鬧，竟持隨身攜帶的水果刀砍人。示意圖。圖／Ingimage

憂鬱症 警察 復健

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