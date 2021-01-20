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金流上億元！陳盈助撇網路簽賭機房 認澳門開賭場
嘉義聞人陳盈助遭控涉入博弈洗錢案，據指，辦案人員鎖定陳盈助設立的公司，近年來與海外賭場、不法線上簽賭集團，每筆資金往來都數百萬甚至千萬元，金流已累計上億，陳盈助應訊時表明願意配合偵辦，將深入釐清他是否參與，及有無洗錢之嫌。
檢調警昨天到北、中、南搜索60、70間「資訊科技公司」、「娛樂公司」等，懷疑分別是多個線上簽賭網站的機房、水房，且這些公司和陳盈助公司有金錢往來，甚至人員跟陳有關聯。
據了解，陳盈助透露，先前在海外公司的人，受疫情影響返台，希望在台開起新事業，他原本不大同意，也覺台灣抓得很嚴，年輕人仍執意去做，但他自己並未與這些不法的簽賭公司有關。
檢調昨天另於高雄三民區傳喚在澳門經營賭場的張姓女子到案，張女供稱陳盈助是大股東，獲利會均分，但都是正當往來，對此，陳盈助也都認投資海外的博弈，屬合法經營。
不過辦案人員長期監控發現，陳盈助旗下公司跟簽賭網站公司有大筆資金往來，另與海外賭場部分同樣也是大筆金流，有時1筆就高達千萬元，「累積金流好幾億元！」加上他也與相關人員有接觸，甚至還用到他的處所，都待釐清；嘉義地檢署今命令陳盈助1億5000萬元交保，全案朝違反洗錢防制條例、賭博、公司法、商會法等擴大偵辦。
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