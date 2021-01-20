金流上億元！陳盈助撇網路簽賭機房 認澳門開賭場

嘉義聞人陳盈助遭控涉入博弈洗錢案，據指，辦案人員鎖定陳盈助設立的公司，近年來與海外賭場、不法線上簽賭集團，每筆資金往來都數百萬甚至千萬元，金流已累計上億，陳盈助應訊時表明願意配合偵辦，將深入釐清他是否參與，及有無洗錢之嫌。

檢調警昨天到北、中、南搜索60、70間「資訊科技公司」、「娛樂公司」等，懷疑分別是多個線上簽賭網站的機房、水房，且這些公司和陳盈助公司有金錢往來，甚至人員跟陳有關聯。

據了解，陳盈助透露，先前在海外公司的人，受疫情影響返台，希望在台開起新事業，他原本不大同意，也覺台灣抓得很嚴，年輕人仍執意去做，但他自己並未與這些不法的簽賭公司有關。

檢調昨天另於高雄三民區傳喚在澳門經營賭場的張姓女子到案，張女供稱陳盈助是大股東，獲利會均分，但都是正當往來，對此，陳盈助也都認投資海外的博弈，屬合法經營。