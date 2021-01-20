國家發展等三基金會附隨組織案 法院將進行言詞辯論

財團法人民族、民權及國家發展三基金會，遭黨產會認定為國民黨附隨組織，共9千萬元財產均禁止處分，三基金會不服提告。台北高等行政法院合議庭聲請釋憲，大法官作出釋字793號解釋後，受命法官今首度開庭，準備程序終結，另訂言詞辯論期日。

處分書指出，欣裕台公司在2015年各捐助三千萬元，成立財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會等三基金會。依時任黨席朱立倫公開發言，可證實三基金會實由國民黨授意捐贈而設立。

三基金會僅得動支的財產為國民黨透過欣裕台公司捐贈各三千萬元設立基金所生孳息；且國民黨黨職人員以無償或極低對價提供基金會勞務；又三基金會都設址於國民黨中央黨部，無償使用其辦公處所，由此證明三基金會在財務方面是受國民黨實質控制。

三基金會不服提撤銷訴訟，2018年12月26日曾開庭，而合議庭對黨產條例第2條第1項、第2項、第4條第2款前段、第8條第5項前段、第14條有違憲確信，裁定停止審理並聲請釋憲。

司法院大法官去年8月28日作成釋字793，宣告部分條文合憲。原因案件今再度開庭審理，三基金會委任律師葉慶元主張，黨產條例是為追討威權時期不當取得財產，但三基金會成立的時間點，已經過兩次政黨輪替，並非威權時期，原處分不合法。

葉慶元表示，欣裕台在2015年捐助資金成立三基金會，2016年8月才有黨產條例，2018年7月有原處分，「該如何穿越時空去規避？不應溯及既往追討，以免傷害法安定性，捐助行為不應受影響。」