性工作者的兒女不認屍 女法醫：媽媽是為了扶養你們

屏東地檢署女法醫黃瓊慧相驗投海自盡的女性，發現死者是性工作者，驗屍前，請死者一對兒女前來，女兒進停屍間一看到母親遺容，雙眼垂淚，黃瓊慧因此確認死者身分，囑家屬領屍，黃還告訴死者的兒女「媽媽討生活要扶養你們」，替死者向願意認屍的兒女道謝。

法務部今天舉行例行茶敘，邀請法醫研究所秘書室主任曾信棟、黃瓊慧談「建構尊重而有溫度的司法相驗制度」，請實務工作者分享經驗。

在屏東地檢署服務15年的黃瓊慧說，2007年處理一件在大鵬灣跳海的女屍，發現是性工作者，因家人不能接納選擇自殺，但聯繫家屬認屍的過程困難；黃說，她勸諭死者兒女說，母親為了養活家庭、照顧年邁的阿嬤，甘願受人糟蹋、犧牲身體，後來死者女兒答應前來認屍，靠近母親就哭，完成確認。

黃瓊慧說，她驗屍時將死者衣物拉開，看見死者把健保卡、印章藏在防水夾鍊帶內綑在身上，另附上鎖頭，感觸萬千；她說，被水嗆到的感覺極不舒服，希望死者的憂愁隨海浪捲走，她協助聯絡禮儀公司辦喪事，相驗結束，替死者向死者的一對兒女說「謝謝你們來」。

黃瓊慧說，人一輩子不管功過如何，都希望善終，法醫師在人的最後一段路接觸到死者，無論對待死者、對待死者家屬，都應抱持同理心來處理。

曾信棟說，以台北地檢署為例，最近有檢察官一天處理8件相驗案，辦相驗案要注重家屬感受、尊重死者隱私，日本人驗屍也規範不能失禮；曾說，過去聽聞司法警察協助驗屍後，直接拿死者的鞋子問家屬「還要嗎？」，現在已有改善，至少會拿物證袋包裝，並適當標示註記。