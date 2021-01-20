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陳盈助3進3出嘉義地檢 1.5億元交保啟動防逃機制

中央社 / 嘉義市20日電

博弈大亨陳盈助涉嫌賭博和洗錢罪，嘉檢昨傳他到案說明，陳以不適等因素3進3出地檢署，檢方認為陳犯罪嫌疑重大，今天諭知以新台幣1.5億元交保並啟動防逃機制，創嘉義地檢交保金新高。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天表示，陳盈助心臟裝6支支架、加上血糖過低，昨天經長時間複訊，凌晨2時在庭訊時表達身體不適，檢方認為陳盈助配合偵查，且僅用傳票傳喚到案，基於人道考量，先以1億5000萬元本票交保，並啟動防逃機制。

陳盈助上午9時再度接受檢方複訊，由於律師趙文淵和夏金郎因故未到場，偵訊暫停，陳盈助第2度以1億5000萬元本票交保。

陳盈助下午2時許第3度到嘉義地檢署，在律師陪同下確認筆錄無誤。檢方認為，陳犯罪嫌疑重大，考量其健康狀況和偵查期間配合傳喚等，除以重金1億5000萬元交保，並限制住居、出境、出海，確保未來偵查順利進行。

嘉義地檢署考量交保金額龐大，清點不易，要求陳以匯款方式將1億5000萬元匯至台銀刑事保證金專戶，也創下嘉義地檢署最高的交保金額紀錄。

蔡英俊表示，專案小組跟監蒐證近來發現偵辦的網路博弈網站資金異常出入，從16日起發起3波搜索行動，傳喚陳盈助夫婦等70多人，扣得現金7000多萬元，以及手機、電腦等證物，全案朝涉及賭博及違反洗錢防制法等罪偵辦。

檢方複訊後，15名被告分別以5萬元至20萬元不等交保，而陳盈助妻子陳素月、胞弟陳盈坤、吳姓幹部和其餘人等無保請回。

嘉義 賭博

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