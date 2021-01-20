欄杆斷裂害工程師墜13.3公尺喪命 基市改賠1986萬

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

陳姓工程師2016年在基隆市和豐橋探勘水文，因路旁倒Ｕ型鐵欄杆斷裂而墜橋死亡，陳妻、兩名女兒和父母請求國家賠償。基隆市政府主張欄杆不是市府設置，非公有公共設施，沒有管理維護責任，但基隆地院認為欄杆設在市府管理的道路，判賠5人2618萬元。基市府上訴，高等法院今改判賠1986萬元。

死者任職創聚環境顧問管理公司，基隆市工務處河川水利科委託中興工程顧問公司進行雨水下水道工程，中興另委下包商創聚公司執行。陳姓死者2016年4月25日到和豐橋探勘橋下水文，他倚靠在橋上倒U型鐵欄杆，往下俯視大排水溝時，鐵欄杆突然斷裂，陳下墜13.3公尺深，送醫不治。

陳的家人認為案發地屬市區道路，欄杆為道路附屬設施，目的在防止行人不慎墜落，市府任憑欄杆鏽蝕，毫無支撐力，管理失當，須承擔損害賠償責任。

基市府辯稱倒Ｕ型欄杆是當地社區建商設置，產權未移交市府，市府也未徵收或附合取得，不屬公有公共設施；市府設置路側護欄高度都至少1公尺，倒Ｕ型欄杆高約80公分，用途應是供建商放置廣告旗幟行銷。市府也說，陳因工作俯視橋下大排水溝水文，重心不穩、不慎向前傾才翻落，與欄杆是否欠缺管理無因果關係。

但基隆地院認為倒Ｕ型欄杆設在市府管理的道路，市府應注意一切危及使用人安全的問題，一旦發現倒Ｕ型欄杆不足以防止行人墜落即應除去，並重新設置護欄，家屬請求國賠有理。

高等法院認為基市府雖在2014年底時，在靠近公車站牌的30公尺路段裝設C型護欄，避免行人碰觸已破損的倒U型鐵欄杆，但案發路段距此僅16.1公尺，欄杆鏽蝕也沒有維護或設醒目警告標示，基市府應負國賠責任。

死者的一名小孩患有自閉症等多重身心障礙，妻子照顧孩子期間無法正常工作賺錢，高院認為基市府應給付扶養費，在綜合判斷後判應分別賠死者的父、母、妻子及孩子138萬1500元、208萬1466元、514萬3672元和283萬3861元、980萬3145元本息。

陳姓工程師2016年因基隆市和豐橋鐵欄杆斷裂，墜落橋下死亡，基市府事後將倒U型欄杆拆除。圖／聯合報系資料照片
陳姓工程師2016年因基隆市和豐橋鐵欄杆斷裂，墜落橋下死亡，基市府事後將倒U型欄杆拆除。圖／聯合報系資料照片

基隆 國賠

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