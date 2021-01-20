辦毒趴少女暴斃 何男等6人遭判徒刑

台中市男子何豐億等6人，前年7月間舉辦毒品派對找17歲少女同樂，多人趁少女昏迷性侵，少女因吸毒過量死亡，台中地院依乘機性交等罪，判處何男等人4年2月至6月徒刑，可上訴。

台中地方法院判決書指出，23歲男子何豐億透過友人，認識台南市17歲少女，少女在民國108年7月13日北上到台中與何豐億會合，何豐億決定開毒品派對。

何豐億找來友人29歲莊鈞任與少女等3人，一同搭計程車前往24歲鄧喬皇位於台中市豐原區的住處，鄧喬皇與24歲賴奕宇、22歲吳宇浩等人已在住處等候。

何豐億委由鄧喬皇，透過綽號「魯夫」的藥頭，以新台幣4000元購買毒品咖啡包10包，作為開派對使用，期間少女使用3包即陷入昏迷，何豐億、吳宇浩與莊鈞任輪流用手指性侵或猥褻少女。

席間莊鈞任又要賴奕宇去購買保險套後，對少女乘機性交1次，鄧喬皇的女友當天凌晨返回鄧的住處，發現後怒罵何豐億等人「人渣」。

何豐億見狀立即叫計程車，將少女載走轉移至一家飯店，吳宇浩等人接續前往會合，何豐億、吳宇浩陸續趁機性交少女，吳宇浩還拍下少女裸照傳給友人20歲賴麒元，賴麒元到場後拍攝少女裸照後離去。

多人犯案後獨留少女在房間內離開，直到同日下午5時多，打掃人員發現少女全身冰冷、死亡多時，立即向警方報案。

少女經法醫相驗解剖後，發現因使用過量第一級毒品海洛因、第三級毒品Mephedrone（俗稱喵喵）、第三級毒品愷他命與一粒眠及第四級毒品氯硝西泮，而急性中毒死亡，檢方依轉讓偽藥等罪起訴何豐億等6人。

台中地院審理時，查出少女血液和尿液中檢出多量的嗎啡，已達致死濃度，另可待因濃度也高，與何豐億等人尿液驗出的毒品成分不同，不能排除少女實際因施用第一級毒品海洛因過量導致死亡，與本案所施用的毒品咖啡包是否有因果關係，值得懷疑。

但法官認為，何男等人轉讓毒品咖啡包給少女，趁少女昏迷不省人事時，進行猥褻、性侵、拍攝裸照等犯行，侵害性自主決定權，且迄今尚未與被害人父母達成和解，以獲取諒解。

台中地院判處主嫌何豐億，共同犯轉讓偽藥罪、犯乘機性交罪，應合併執行4年2月徒刑，犯竊錄身體隱私部位罪，處4月徒刑得易科罰金；莊鈞任犯乘機性交罪、轉讓偽藥罪，合併應執行3年10月徒刑。

吳宇浩犯乘機性交罪判刑3年，另乘機猥褻罪判刑6月，可易科罰金，竊錄身體隱私部位罪合併判8月；賴麒元竊錄身體隱私部位、散布猥褻影像罪，合併應執行5月徒刑、可易科罰金。

另外，鄧喬皇、賴奕宇共同犯轉讓偽藥罪，各判刑6月徒刑、不得易科罰金，全案可上訴。