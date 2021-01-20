影射潘孟安有緋聞 國民黨遭判登報道歉確定

中央社 / 台北20日電

國民黨屏東縣黨部前主委張雅屏被控於103年間製作不實文宣，影射當時的縣長候選人潘孟安有緋聞。二審判國民黨與張雅屏登報道歉2天，最高法院今天駁回國民黨等上訴確定。

民國103年屏東縣長選舉期間，時任中國國民黨屏東縣黨部主委張雅屏，被控主導、製作不實文宣，影射當時的民主進步黨屏東縣長候選人潘孟安與女子有緋聞。刑事部分，張雅屏被判刑2年10月定讞。

民事部分，潘孟安認為不實文宣貶抑他的社會評價，提起訴訟。一審屏東地方法院判決，國民黨、張雅屏應於中國時報、聯合報、蘋果日報及自由時報地方版頭版，刊登道歉聲明連續5天。

案經上訴，二審由台灣高等法院高雄分院審理。二審認為，張雅屏先後以郵寄、派報夾放、選舉造勢場所發放、刊登報紙等方式散布不實文宣，誣指潘孟安有緋聞，侵害名譽權非輕，並嚴重戕害民主選舉制度，國民黨身為張雅屏僱用人，應負連帶賠償責任。

二審審酌，潘孟安為現任屏東縣長，國民黨是國內頗具歷史的政黨，但侵害名譽行為迄今歷時多年，選民就不實文宣記憶，逐漸隨著時間流逝而淡化，對潘孟安名譽侵害程度因而遞減，實無再度強化選民記憶的必要，因此改判國民黨、張雅屏在中國時報、聯合報、蘋果日報及自由時報地方版頭版，刊登道歉聲明連續2天。

國民黨、張雅屏不服二審判決提起上訴，今天遭最高法院駁回，全案確定。

屏東縣 國民黨 潘孟安

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