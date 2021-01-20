新北教育局資管師詐財上千萬 開庭辯：有6個小孩要養
新北市板橋區某國小梁姓約雇人員，11年前利用借調教育局教育研究發展中心機會，以透漏標案資料訛詐科技公司老闆財物，且離職後仍繼續行騙，不法所得上千萬元，今天被新北地院依違反貪汙治罪條例判處8年徒刑，褫奪公權8年。全案可上訴。
判決指出，梁男與科技公司老闆是舊識，其2010年借調教育局擔任資訊管理師後，就佯稱自己可協助對方公司打進教育局軟體服務商的供應鏈，如果提供「創意回饋」、按月給付顧問費，還能拿到採購案相關資料，提高得標機會。
梁男利用職務詐得現金8萬元和價值10餘萬元的3C產品，2011年離職後，仍佯裝自己在職，並要求科技公司老闆支付每月4萬元的顧問費，2013年之後更將金額提高到每月5萬元。此外，他還虛構市府標案，誆稱投標需繳押標金，再詐對方874萬元，全案直到他把支票存入自己和妻子帳戶才曝光。
審理時，梁男坦承不諱，辯稱自己是中低收入戶，又有6個小孩要養，一時經濟壓力才會犯案，希望法院從輕量刑，但說法未被採信。
法院認為，梁男身為公務人員，理應廉潔自持，竟貪圖錢財，破壞公務員純潔形象，且離職後，仍持續以公務員自居，詐騙財物高達一千萬餘元，犯後又未能與被害人和解，因此量處其刑。
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