南澳鄉補選鄉代 候選人席開6桌請選民4萬元交保

宜蘭縣南澳鄉第2選區預計1月30日補選鄉民代表，但登記參選的候選人周光雄，被檢舉在涉嫌透過餐會向選民行賄，經警調等單位蒐證、約談後，昨天移送宜蘭地檢署偵辦，檢方認周有串證之虞聲押，法院今諭令4萬元交保，並限制住居。

南澳鄉民代表林金助去年12月1日因病死亡，因選區缺額達一半，依法需辦理補選，周在林往生後的隔天，隨即席開6桌宴請選民，宣布投入鄉代補選。

不過，日前宜蘭縣警調接獲檢舉，指周在2日舉辦的宴會，有涉嫌賄選之虞，經警調蒐證後，昨天約談周到案，檢方認為周有串證疑慮，向法院聲押，法院今裁定4萬元交保。