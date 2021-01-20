聽新聞
test
0:00 / 0:00
罹癌為治病 新北清潔隊長找人頭詐公帑
新北市環保局李姓前清潔隊長，多年前因為罹癌，涉找人頭充當清潔業務短期進用人員，詐領公帑治病，經檢廉單位調查，今天被依違反貪汙治罪條例起訴。
新北地檢署調查，李男因為擔任清潔隊隊長，熟悉相關業務，為了籌做醫療費用，所以利用短期進用人員不需面試或作成面試紀錄的漏洞，與黃姓、趙姓、徐姓和潘姓等人頭談妥，以他們名義詐領短期進用人員薪資。
李男自2014年10月到2018年7月共詐得412萬餘元，其中有80多萬元分了給黃女等人，作為充當人頭的代價。
偵訊時，李男與黃女等人均自白犯行並繳回不法所得，檢方認定他們涉犯貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪，但考量他們的犯後態度，起訴後也建請法院依法減輕其刑。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言