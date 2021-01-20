罹癌為治病 新北清潔隊長找人頭詐公帑

新北市環保局李姓前清潔隊長，多年前因為罹癌，涉找人頭充當清潔業務短期進用人員，詐領公帑治病，經檢廉單位調查，今天被依違反貪汙治罪條例起訴。

新北地檢署調查，李男因為擔任清潔隊隊長，熟悉相關業務，為了籌做醫療費用，所以利用短期進用人員不需面試或作成面試紀錄的漏洞，與黃姓、趙姓、徐姓和潘姓等人頭談妥，以他們名義詐領短期進用人員薪資。

李男自2014年10月到2018年7月共詐得412萬餘元，其中有80多萬元分了給黃女等人，作為充當人頭的代價。