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文史工作者被女友約談分手 逼墓地下跪道歉、脫褲性侵

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

從事文史工作的陳姓男子，2019年間不滿前女友談分手，開車載著女子前往偏避的北投區磺港溪旁，逼迫女子脫下內褲，強制性侵得逞，隔日又約女子前往祖父墳墓，再強行帶人至花蓮，入住旅館後發現女子向家人告狀，出手痛毆。士林地院審結，依照強制性交罪，判處3年10月徒刑。

判決指出，陳男退休40年，致力於文史工作，2019年9月12日，不滿女子要談分手，開車載著女子到陳男祖母的墓地，叫女子下跪道歉，隨後開車至磺港溪旁，要求女子脫內褲檢查。

女子拒絕後，陳惱怒掐住女子脖子，強行拉回車上，恫嚇「腳不放進去就關門夾斷腳」女子配合上車，陳男緊接著逼脫褲「你高興的時候一天兩三次，不高興時...想甩的時候就這樣」「今天給我，褲子脫下來！脫！」違反女子意願接續口交、以生殖器插入陰道方式強制性交得逞。

隔日，女子被陳男開車載往女子祖父墓地，不料，陳男從墓地直接開往花蓮，女子在過程中趁機傳訊息給陳的家人求助，不料陳發現後，動手甩耳光，痛毆眼眶、頭部，隨後女子離開飯店，前往警局報案、醫院驗傷，從陰道深部採集到陳男的dna。

陳男辯稱，當天兩人出門約會，是女子主動脫掉內褲，自願發生性行為。合議庭依照行車記錄器認為，現場是鄉間小路地處偏僻，女子遭拉進車上密閉空間，當然心生畏懼，因害怕而配合，再者，根據2人對話紀錄顯示，見面是為了商談分手，而非約會。

陳男強制性侵後，還傳訊息「當文明約定俗成的道德是非對錯都無法溝同時，叢林法則就是唯一處理的途徑」合議庭認為，性交行為只是陳男單方的暴力行為，認定強制性交。

女子供稱，陳懷疑她劈腿，但明明沒有，不論怎麼說陳都不接受，被強行帶上車後，害怕陳對他不利「整個過程只能配合」「我覺得自己的命比較要緊」第二天，也是為了要和平分手，才會跟陳出門去祖父墓地。

合議庭認定，陳男僅為滿足私慾，不思理性解決問題，強制性交及傷害女子，犯後否認犯行，態度不佳，考量已退休40年，從事文史工作，生活費用仰賴配偶等狀況，依強制性交罪判處3年10月，傷害罪判處2月徒刑，可易科罰金6萬元。可上訴。

示意圖。圖／本報資料照片
示意圖。圖／本報資料照片

分手 性侵

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