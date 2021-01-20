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重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

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重大瑕疵！ 彭文正告總統博士論文不存在 高院發回北院

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

媒體人彭文正質疑蔡英文總統學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，台北地院去年1月駁回。彭上訴，高等法院今判原判決廢棄，發回台北地院。

彭文正主張蔡英文未有合格通過的「西元1984年版英國倫敦政經學院（LSE）博士論文」，無博士論文即無法取得博士學位，是公眾週知之事，他因批評蔡英文事後提出的博士論文及其學位均非真實，遭蔡英文提妨害名譽刑事告訴，指責他抹黑、造謠、散佈假消息。

彭指因論文是否存在，影響蔡可否向他主張侵權行為損害賠償責任。論文是否存在的爭執，造成他之法律地位不安，為此起訴本件確認之訴。

高院今開庭，審理後認為彭文正請求確認的事項，是否為民事訴訟法第247條第1、2項所稱之「基礎事實」，涉及訴訟是否具備保護必要的要件。如有疑問，依民事訴訟法第199條規定，審判長應為闡明。如其請求確認之事項屬於「基礎事實」，依民事訴訟法第247條第2項規定，以不能提起他訴為限；倘可提起他訴，則審判長亦應依同法第247條第3項的規定闡明。

因北院對此未盡闡明義務，不經言詞辯論，逕以判決駁回彭文正的起訴，高院認為訴訟程序有重大瑕疵。且雙方都未表明願由高院直接為裁判，高院為維持當事人審級利益，將原判決廢棄，發回北院更為審理。

高院今開庭時，上百人來旁聽，法院旁聽席不僅坐滿，連「站位」都塞爆。

蔡英文總統屢彭文正質疑英國倫敦政經學院博士學歷，彭還提確認論文不存在訴訟，高院今判原判決廢棄，發回北地方法院。資料照片。記者許正宏／攝影
蔡英文總統屢彭文正質疑英國倫敦政經學院博士學歷，彭還提確認論文不存在訴訟，高院今判原判決廢棄，發回北地方法院。資料照片。記者許正宏／攝影

蔡英文 民事訴訟 倫敦

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