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19次性騷擾被羈押 色男進看守所竟又對護理師襲胸

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

有19次性騷擾紀錄的林姓男子，因案羈押仍不安分，竟強拉台北看守所衛生診間的護理師襲胸，還以精神疾病當藉口；事發後，林男因強制猥褻新北地院簡易庭判6月徒刑、得易科罰金18萬元，但新北地檢署不服上訴，二審被新北地院合議庭改判有期徒刑10月。

判決指出，林男（35歲）被羈押前有18次性騷擾和1次傷人紀錄，其傷害紀錄還是性騷擾行為導致被害人受傷，所以案件以傷害論處。羈押後，他仍不安分，2018年9月見護理師走過面前，竟抓住對方手腕拉向自己，同時伸出另外一隻手襲胸，因此被控強制猥褻。

案發後，林男承認襲胸，但辯稱自己有妄想型思覺失調政，有幻聽情況，案發時有聲音讓他想要犯案；新北地院簡易庭作出判決後，新北地檢署認為量刑過輕，所以上訴。

合議庭調查，林男雖稱自己是受精神疾病影響才犯案，但醫院鑑定報告顯示他在犯案當下仍有判斷行為是否違法的能力，未達精神喪失程度。另外，其已有19次性騷擾紀錄，羈押後又猥褻護理師，明顯不知警惕，新北地檢署會認為簡易庭量刑過輕，並非沒有理由。

合議庭認為，林男為了滿足自己慾望，戕害護理師身心，雖然犯後坦承，但表示不願與護理師和解，因此撤銷原判決，改依強制猥褻罪判處10月徒刑。全案仍可上訴。

有19次性騷擾紀錄的林姓男子，因案羈押仍不安分，竟強拉台北看守所衛生診間的護理師襲胸，還以精神疾病當藉口。示意圖／Ingimage
有19次性騷擾紀錄的林姓男子，因案羈押仍不安分，竟強拉台北看守所衛生診間的護理師襲胸，還以精神疾病當藉口。示意圖／Ingimage

新北 護理師 猥褻

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