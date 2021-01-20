電視美女製作人賣朱銘「單鞭下勢」贗品 判刑5月

在電視圈被喻為「美麗女製作人」的華視女主持人陳力瑜，佯稱與雕刻大師朱銘的兒子、媳婦、女婿熟識，販售朱銘「單鞭下勢」等贗品獲利40萬元，檢察官依詐欺、偽造文書罪起訴她，台北地院審理，今天判陳女有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，犯罪所得沒收。可上訴。

陳力瑜曾製作「飛上彩虹」、「龍兄虎弟」等綜藝節目，擔任華視節目「藝術夢想家」、「遇見心台灣」的製作兼主持人，曾獲馬來西亞亞洲新銳魅力節目主持人殊榮，是圈內女強人。

檢方起訴說，陳力瑜明知「單鞭下勢」等4件木雕均為仿冒朱銘大師作品的贗品，且不認識朱銘的兒子、女婿、媳婦、朱銘兒子畫廊的鄭姓女職員，竟以偽造某藝廊的原作保證書、4件朱銘木雕贗品委託李姓中間人尋求買家。

李找到程姓收藏，與程交涉的過程中，陳力瑜為取信程，在電視台攝影棚出具不實保證書、出示木雕贗品，程2018年1月12日先交付3萬元訂金，1月16日約定以160萬元成交，再交付100萬元，又付尾款57萬元，事後程向朱銘文教基金會申請保證書，發現被騙。