574萬買古董竟是「現代仿製工藝品」　收藏家判照價賠

竹科王姓夫妻聽信有「億元收藏家」之稱的陳姓男子專業，先後以574萬5000元購買7個宋代茶盞與29個「漢代古磚硯」，事後夫妻將買來的古董送鑑定，發現買到的竟是「現代仿製工藝品」，氣得告上法院；刑事部分陳被依詐欺取財罪判刑1年10月，民事部分日前審理終結，判陳須照原價加計利息賠償王姓夫妻。

經查，陳男經營古董買賣，具有識古董名家字畫、古宋瓷專業知識，2016年8月向王姓夫妻介紹古董收藏，佯稱「宋代茶盞是中國經紀人從當地帶過來的古董，是宋朝從建窯窯口出來，絕對不會有問題，買下去絕對會翻倍」，讓夫妻以400萬元購買茶盞7個。

2017年4月，陳男明知微信軟體上進貨的磚硯是經當代加工的後代仿製工藝品，竟又向王姓夫妻佯稱「漢代磚硯是大陸經紀人帶來的古董，現正熱的就是漢磚，也可以投資，絕對會起來，自古以來就有很多人拿漢磚去加工成硯台，這種東西基本上就是魏晉南北朝或漢代，都是古代的」，夫妻信以為真，用174萬5000元向陳購買磚硯29個。

事後，夫妻將茶盞、磚硯委請中興動產鑑價有限公司鑑定，發現這些全是「現代製作、仿製工藝品」，總價值僅12萬4700元，才知受騙。

刑事部分，法官認為陳不思以正途取財，利用王姓夫妻對古董真偽及價值判斷能力尚淺及信任，導致對方損害甚鉅，顯然欠缺法治及尊重他人財產權觀念，且雙方未和解，依詐欺取財罪判陳1年10月，犯罪所得574萬5千元沒收。

民事部分，王姓夫妻主張，陳男將詐來全數所得都匯到妻子的郵局帳戶內，妻子與陳朝夕相處，又長年協助陳代為處理收款、匯款、領款、交付金錢等事項，照理應很了解夫妻雙方的財務狀況，且該帳戶又用於繳納妻子的信用卡費、房貸、車貸，代表妻子並非毫無知識或無社會經驗。陳男明顯從中獲取不合理的利潤，若依陳男妻子所稱對此全然不知，實在不符合常理，也有違經驗法則。