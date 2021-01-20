聯絡簿被寫「待改進」 虎媽對4歲兒呼巴掌打成熊貓眼

桃園郭姓女子只因管教問題，不顧兒子年僅4歲多，常常徒手用力擰他臉、拉耳朵，有次看到幼兒園老師在聯絡簿上寫著要孩子改進事項，竟猛力朝小孩呼巴掌，害男童接連撞沙發、茶几，造成熊貓眼全身傷痕累累；法院依4個成人年故意對兒童傷害罪判郭10月，緩刑2年，可上訴。

檢方起訴指出，郭女2019年5月至11月間，只因為發現老師在聯絡簿上，記載兒子的應改進事項，就徒手對小孩打巴掌，結果用力過猛，害男童先撞到沙發後，再撞到一旁茶几，造成額頭、雙眼腫脹。

後來又因餵兒子吃東西不耐煩，先是捏他臉頰、拉耳朵，甚至拿球棒朝小孩痛毆，打到手部、下巴都瘀傷。但郭女仍無法控制情緒，接連又因孩子管教問題，徒手擰到兒子臉、耳都瘀青，眼睛也成熊貓眼，鼻樑也有明顯瘀傷。

幼兒園發現男童常常傷痕累累，一問之下他才說回家時被媽媽打傷；檢方訊時，郭女坦承有打小孩，另有家人、園方證詞以及驗傷報告等，檢方依4個家暴傷害罪起訴郭，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

法院審酌，郭女管教不用理性溝通，因一時情緒失控，未顧及兒子才4歲多，就用肢體力量為糾正方式，造成對方受傷、身心受創，考量她犯後坦承、無前科。