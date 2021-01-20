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隔夜醉認知錯誤 逾5成恐有酒精殘留

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

「前一天若有較多的飲酒，隔天最好不要自行開車！」交通部20日指出，民眾因「隔夜醉」問題造成的酒駕事件時常聽聞，且據隔夜醉調查，有逾5成民眾對隔夜醉認知錯誤；長庚醫院胃腸科醫師錢政弘提醒，飲酒後若沒有出現酒醉不適症狀，不代表酒精代謝快，民眾只要有碰酒精，都應避免自駕。

隔夜醉認知錯誤高

依據內政部警政署統計資料，自104年起酒駕肇事件數6658件逐年遞減至109年4091件，降幅38.6%；但統計酒駕肇事的時段發現，清晨4時到中午12時，佔整體酒駕時段近20%，顯示白天仍有酒駕肇事風險。另據台灣酒與社會責任促進會進行隔夜醉調查，已有近9成民眾知道隔夜醉一詞，但進一步調查中發現，仍有逾5成民眾對隔夜醉認知錯誤。

台灣酒與社會責任促進會理事長阮道明表示，促進會從106年起發起「不酒駕 我行」宣示計畫，原定目標是在5年之內募集人數達10萬人以上，去年宣示人數從11萬升至16萬，在疫情期間能有5萬人以上加入，代表民眾與社會對促進會理念的支持，今年也將繼續響應交通部的政策，讓「不酒駕 我行」成為全民運動。

碰酒精應避免開車

「今年特別與關心酒駕議題的YouTuber 恩熙俊及美麗本人一起合作拍攝宣傳短片。」交通部長林佳龍表示，近年來酒駕事件已逐年減少，且自108年酒駕修法後，確實達到一定程度的嚇阻與宣導成效；但細究肇事時段發現，清晨4時到中午12時，佔全天候各時段比例近20%，民眾若前一天有較多的

飲酒，隔天最好不要自行開車。

針對酒精代謝的錯誤認知，錢政弘解釋，人們常誤以為不容易喝醉就是酒精代謝好的表徵，其實不然；酒精代謝取決於肝功能運作是否正常；有規律運動習慣者，可能較不易出現酒醉不適症狀，但不代表酒精代謝快，因此無論有無症狀，只要有碰酒精都應避免自駕；每人的代謝速率不同，但都需充分的休息才能將酒精完全代謝。

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