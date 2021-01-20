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靈骨塔詐財案「誆加購」騙近3千萬 檢警扣7輛百萬名車押10人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆檢警破獲以林姓男子為首的靈骨塔詐騙案，逮捕11人，涉嫌鎖定曾購買塔位等殯葬商品之被害人，利用急於出售套利停損心理，向被害人誆稱需加購骨灰位或與其他殯葬產品搭配成套等手法，誆騙2900萬元，被害人已知至少21人。檢警查扣近70萬元、7輛百萬名車，有10人遭收押禁見。

市刑警大隊偵辦林姓被害人遭詐欺，經報請基隆地方檢察署指揮跟監埋伏蒐證，18日指揮基隆市刑大偵一隊、刑事局、基隆市警察局各分局及台南市警第四分局等，將林姓等11人拘提到案，並搜索台北市、新北市及台南市等多處，扣得進口汽車7輛及現金近70萬元等物。

檢警追查發現，林男成立某某服務事業公司，自107年12月起操縱指揮旗下公司成員，詐騙持有靈骨塔塔位之民眾加購殯葬產品，過程中，公司人員偽冒為代書、買方特助、撥款員等身分，或以共同投資加購產品之方式取信被害人，俟買賣雙方欲達成交易之際，公司業務員再詐稱買方又有其他需求，或質疑產品產權等原因，致無法成交，民眾損失慘重。經清查，目前已有21名被害人，詐騙所得2900萬元。

集團表要鎖定曾購買塔位等殯葬商品之被害人，利用彼等急於出售套利停損心理，向被害人誆稱需加購骨灰位或與其他殯葬產品搭配成套，買方即願以顯不合理之高價收購投資人手中之殯葬商品，藉此吸引被害人之投資意願，誆騙被害人高價加購骨灰罐、塔位等殯葬產品。

林姓男子等10人涉犯組織犯罪防制條例、刑法等罪犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯或證人及反覆實施同一犯罪之虞，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。

基隆地檢署將持續清查被害人及相關資金流向，追查該不法詐騙集團其他共犯，積極查扣犯罪所得，並提醒民眾任何投資皆有風險，投資前一定要深入瞭解投資對象與標的，以免受騙上當。呼籲遭該事業公司詐騙之民眾主動與檢警聯絡。

基隆市警察局局長林炎田表示，「打擊詐欺犯罪」是當前民眾最關切的社會治安議題之一，警方除雷厲風行，全力打詐之外，面對各類犯罪，警察機關永不妥協、絕不容忍。在防制詐欺犯罪方面，積極溯源查緝源頭，遏阻詐欺集團續行詐騙。

誆加購詐3千萬，檢警破靈骨塔詐財扣7輛百萬名車押10人。記者游明煌／翻攝
誆加購詐3千萬，檢警破靈骨塔詐財扣7輛百萬名車押10人。記者游明煌／翻攝
誆加購詐3千萬，檢警破靈骨塔詐財扣7輛百萬名車押10人。記者游明煌／翻攝
誆加購詐3千萬，檢警破靈骨塔詐財扣7輛百萬名車押10人。記者游明煌／翻攝

詐騙集團 基隆 詐欺

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