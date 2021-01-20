富商翁茂鍾司法關說疑雲 北檢分案重啟調查「諸慶恩」

「石木欽案」引爆司法檢調人員與佳和紡織董事長翁茂鍾官商不正常往來疑案，法務部行政調查發現有四件與翁有關案件疑有檢調人員介入，部長蔡清祥下令要求以最高標準重啟四案司法調查。台北地檢署高檢署轉法務部函文辦理，對於「諸慶恩案」已分他字案重查。

法務部認定檢調人員「穿梭其間」造成不公義案件，第一件是「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」。本案繫屬台南地檢署期間，承辦檢察官曲鴻煜及檢察長方萬富皆曾與翁茂鍾有接觸，事後並承購翁茂鍾公司股票，案件公正性遭質疑。

第二件是「諸慶恩偽造定存單案」。此案繫屬台北地檢署期間，雖發交調查的檢察官與承辦檢察官、檢察長未曾與翁茂鍾接觸，但辦案單位台北市調查處機動站主任秦台生與翁茂鍾不當接觸，有無影響案件偵辦要釐清。

第三案是「怡安公司內線交易案」。此案經台南地檢署不起訴處分，承辦檢察官未曾與翁茂鍾有飲宴或接觸，但台南地檢署偵查案卷逾保存期限，已依法銷毀，無從檢視，還是造成外界許多質疑。

第四案是「應華炒股案」。承辦本案的台中地檢署檢察官及上訴後蒞庭的台中高分檢署檢察官，均未曾與翁茂鍾飲宴接觸，不過同案中，翁茂鍾曾被判刑八年，又改判為八月，後減刑為四個月，台中高分檢未上訴，啟人疑竇。