頂新前董座魏應充涉越南混油案昨假釋 今赴北檢報到

頂新集團前董事長魏應充涉越南混油案，台中高分院裁准假釋付保護管束，昨自八德外役監出獄，今上午赴台北地檢署執行科向觀護人報到。魏應充面對現場媒體不發一語。頂新和德文教基金會發言人歐陽劭瑋表示，董事長過去一年來跟昨天都平常心。

歐陽劭瑋指出，董事長昨晚回家後，個人粉絲團湧入上千球迷跟支持者打氣，接下來會一如以往，持續投入公益事務，為味全龍加油，越南案也已有17項可證明無罪的新證據，會持續循司法途徑爭取清白。

2019年間，魏所涉越南混油案，最高法院判刑5年9月定讞， 彰化地檢署囑託北檢代執行，北檢通知他同年11月15日報到，彰檢發現5年9月非合併執行刑，僅是各罪刑期總和，且魏還有詐欺取財前案，受刑人可聲請合併執行及假釋減核，緊急喊卡，傳真北檢要求暫緩。

彰檢暫緩執行，主因是「假釋重核」程序，如台中高分院合併定刑的刑度未到4年3月以上，那魏的假釋可能會被維持，彰檢一發監就違法。而台中高分院就魏違反食品安全衛生管理法及詐欺罪，裁定魏應執行有期徒刑4年8月。

魏因越南混油案，依違反食品安全衛生管理法判刑5年9月徒刑定讞，而他先前則因油品標示不實詐欺案件判2年定讞，入監服刑1年8個月後假釋。

假釋後付保護管束4個月，期間未被撤銷假釋，視同執行完畢，換算1年8月加4月，等於執行2年；再加上魏被羈押104天，但減掉縮短刑期，等於服刑2年1個多月。

台中高分院受理彰化地檢署聲請的合併執行刑裁定，合議庭於前年11月21日裁定出爐，判魏合併執行4年8月，魏於去年元月8日入獄執行，迄今已1年又11天。