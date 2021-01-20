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快過年別貪杯誤事 中市交大前進十軍團宣導

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

農曆新年即將到來，台中市警局已計畫從2月3日起至17日止，展開為期15天的春安工作，台中市警局交通大隊在5日、8日及今天，前往陸軍十軍團的駐地，宣導防制酒駕及安全宣導，提醒600名國軍官士兵，年節期間飲酒要適量，但千萬不可酒駕上路，以免害人誤己。

台中市警局交通大隊表示，今年度加強重要節日安全維護工作，從2月3日（周三）晚上10點起至同年2月17日（周三）零時止，為期15日，市警局統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力整備110年加強重要節日安全維護工作，讓民眾安心、快樂好過年。

台中市警局交通大隊表示，本月5日、8日、20日應邀前往轄區陸軍第十軍團、602、586旅群駐地實施防制酒駕及交通安全宣講，會中分析本市交通事故、交通安全法規、防制酒駕等，以最真實的交通事故案例搭配影片播放，讓在場近600名國軍官兵記憶深刻，也深感遵守交通規則的重要性。

台中市警察局表示，2019年酒駕新法上路，除了針對酒駕、酒駕累犯、酒駕拒測，闖越酒測攔檢點、慢車酒駕、慢車拒測加重罰則外，並增訂對酒駕肇事致人死亡或重傷應沒入該車輛、處罰同車乘客、未依規定裝置駕駛酒精鎖之汽車、處罰他人代為解除酒精鎖之行為人、懲罰性賠償請求權等規定。

台中市交大隊長林沐弘呼籲，國軍弟兄春節連假期間，勿酒後開車，注意自身安全，落實人本交通的概念，一同建構安全的交通環境，人人均能平安、健康快樂過春節。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市警局交通大隊在月初及今天，分三日前往陸軍十軍團等單位，進行交通宣導，有超過600名官士兵參與，國軍也致狀感謝台中市交大協助。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊在月初及今天，分三日前往陸軍十軍團等單位，進行交通宣導，有超過600名官士兵參與，國軍也致狀感謝台中市交大協助。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊在月初及今天，分三日前往陸軍十軍團等單位，進行交通宣導，有超過600名官士兵參與。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局交通大隊在月初及今天，分三日前往陸軍十軍團等單位，進行交通宣導，有超過600名官士兵參與。圖／台中市警局交通大隊提供

酒駕 台中市

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