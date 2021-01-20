假買家「掛保證」全省騙網路賣家 自秀匯款單露餡

郭姓男子在社群網站找賣家，佯稱買蘋果iPhone產品約賣家面交，顯示手機匯款單並讓賣家攝錄自己掛保證的影像，取信賣家。賣家發覺他提出的網路匯款單有蹊蹺才驚覺受騙，將受騙經驗貼上社群網站Dcard，竟有不少人同樣上當。警方初步查出，全省至少近70人受騙。

據了解，郭姓男子（27歲）去年以同面交手法，涉嫌騙過不少賣家，1月1被屏東縣警內埔分局逮捕，他已被高雄、橋頭、台中、嘉義等地檢署發布7條通緝，全是涉詐欺案。他經屏東警方移送橋檢後，獲3萬元交保，限制住居。

不料，郭姓男子獲交保後再涉多案，1月12日到台中，以同樣手法騙走賣家的iPhone手機，立即變賣，高雄市刑警大隊偵二隊查出他回屏東縣萬巒鄉，1月13日逮捕他到案，發現受騙者遍及多縣市，至少近70人受騙，目前向警方報案的21人共被騙走價值75萬元3C產品，依詐欺罪嫌將他移送法辦，檢方聲押獲准。

據調查，郭姓男子自去年1月起，上臉書搜尋蘋果3C產品賣家，便聯絡賣家面交交易，他涉嫌偽造網路轉帳資料，聲稱已將交易金額轉到賣家帳戶，但賣家自網路銀行，並沒看到他匯入帳戶的資料，卻誤信他說「是公司帳戶，可能2小時後才會到帳」，而且他為了取信賣家，還拿著交易手機，讓賣家錄下他的影像；他在影像裡掛保證，稱「如果沒入帳視同詐欺」。