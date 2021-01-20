彭文正上訴蔡英文「博士論文不存在」 上百人旁聽擠爆法庭！

媒體人彭文正質疑蔡英文總統學位真實性，提確認1984年英國倫敦政經學院（LSE）論文不存在訴訟，台北地院去年1月駁回。彭上訴，高等法院今行言詞辯論，現場來了許多阿公阿嬤旁聽，法院旁聽席不僅坐滿，連「站位」都塞爆。審判長表示，目前文獻對「基礎事實」沒有明確定義，希望雙方提供看法。

今天開庭時，上百人擠進高院民事庭第一法庭，但許多人卻沒關手機、甚至還在法庭內拍照，一一被法警和庭務員制止。一名長者特地穿博士服來旁聽，停開到一半，他突然站起說自己是「電機博士」，並介紹左手邊坐著台大前教授賀德芬等人，稱「沒有學位就沒有博士」；語畢，場內響起掌聲。審判長仍提醒這是法庭，不能影響法庭秩序。

蔡英文總統的博士論文引發外界質疑，她選前曾公開在英國倫敦政經學院的博士論文，卻遭外界質疑一稿多吃、論文自我抄襲，違反學術倫理。彭文正前年10月19日在倫敦和教授林環牆在倫敦召開國際記者會，訴求英國媒體關注總統蔡英文學歷真偽，並要求英國政經學院（LSE）回答有關蔡總統學歷的相關質疑。

彭文正提告主張，旅美學者林環牆曾提出獨立調查報告，認蔡英文應該沒有1984年LSE審查合格的博士論文，報告也指出，LSE本部圖書館曾覆函稱倫敦大學LSE所有博士學位都是在倫敦大學頭銜下頒發，且合格博士論文須送繳倫敦大學總院圖書館、高等法律研究院圖書館收藏。

彭稱，倫敦大學總院圖書館、高等法律研究院圖書館員查詢發現，均未收藏蔡英文的論文，電子檢索系統也沒有論文典藏紀錄，台灣至今也沒有論文存在。而LSE婦女圖書閱覽室所展示的論文，是前年6月28日才影印或掃描後電子傳真補送的「論文集影印本」，外觀與1984年畢業生博士論文不同。

另外，蔡英文的論文題目頁、版權聲明頁竟是最新繕打而非舊文影印，年度為1983年非1984年，彭文正認為此非1984年審查合格的論文，確信蔡英文的博士論文不存在，也就是蔡英文未合格地提交博士論文，沒取得博士學位。

北院認為，彭文正提告主張雖是「確認論文不存在」，但在起訴狀內也同時請求確認蔡英文是否取得博士學位，並非請求確認法律關係，與民事訴訟法規定不符。北院指出，彭沒有具體指明論文存否、蔡英文是否具有博士學位，是某特定現存法律關係，不符合民事訴訟法規定要件；論文存在與否或蔡英文是否具有博士學位，屬單純事實問題，非法律關係，不得作為確認之訴標的，也沒有受確認判決的法律上利益。

高院今開庭時，彭文正表示，博士論文是博士的必要條件，無論文即無學位，這涉詐欺、偽造文書、侵權、附帶民事賠償等十多條法律，他質疑「為什麼要浪費國家資源？」。訴訟代理人則認為任何基礎事實都有法律關係。

彭的訴訟代理人認為，依民事訴訟法第247條「前項確認法律關係基礎事實存否之訴，以原告不能提起他訴訟者為限。前項情形，如得利用同一訴訟程序提起他訴訟者，審判長應闡明之；原告因而為訴之變更或追加時，不受第二百五十五條第一項前段規定之限制。」規定，一審應該闡明、表示意見，但北院卻直接判決駁回，他們主張高院應發回更審。 蔡英文總統(見圖)屢遭彭文正質疑英國倫敦政經學院博士學歷，彭還提確認論文不存在訴訟，案件由台灣高等法院審理中。記者許正宏攝影／報系資料照