指購物專家「瀞涵」是小三被訴 名媛李珍妮反控求償300萬

名媛李珍妮與「衣架大王」陳友亮交往後分手，陳結交本名古瀞涵的購物專家「瀞涵」，李女在臉書、購物台粉專PO文指「瀞涵」是「渣女」、「小三」被訴加重誹謗，台北地院今天開庭，李女不認罪，稱被檢方起訴證據是古女經紀人變造，已反控古女並求償300萬元。

李珍妮今天說，她從台北市大安區搬到士林區，檢察官明知她身分證已變更地址仍起訴她，「是濫權起訴」；李女說，古瀞涵所提供的證據都不是她製作的，而是由古女經紀經人林立甄偽造、變造。

李珍妮說，臉書帳號是她女兒建立的虛擬帳號，用來連結手機、APP軟體，是非公開帳號，李珍妮是她的本名，她的臉書帳號也是「李珍妮」；她還說，古瀞涵結合周刊爆料，「是古瀞涵為了提升自己名聲及誹謗我而去捏造的」。

李珍妮告訴法官，她偵查中的律師吳忠德可以證明檢察官辦案不公，只認為她有前科就起訴，檢察事務官也以妨害秘密方式對古瀞涵表示她有前科，「這樣讓古瀞涵更有信心誣告我」。

李珍妮今天向法官聲請傳喚8到9名證人，不過，法院今天召開審查庭，在李女不認罪下，案件將移給一般法庭重新分案審理。

李珍妮懷疑與陳友亮分手的因素，是被古瀞涵介入，自行上網下載古瀞涵的照片，搭配「不要臉同居在男方家，男方拋棄替他生子的女方，原本要結婚，真是渣女和渣男的組合，大家請肉搜這對狗男女！」、「介入別人感情的小三，還劈腿多男」文字PO網。