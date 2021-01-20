台南建商欠稅407萬 卻移轉上億資產被管收

台南市安平區一建設公司積欠2018、2019年度營利事業所得稅及罰鍰、全民健保費等共407萬多元，行政執行署台南分署查出，60歲張姓負責人將名下5筆位在安平區的土地及建物移轉股東，估計總價逾上億元，去年底又將380多萬元存入他公司，認他有脫產免被強制執行之虞，他則辯稱要給付工程款，昨晚經台南地院裁定管收。

行政執行署台南分署調查，該建設公司位在台南市安平區，並已申請停業。據清查，欠繳2018年度營業稅及罰鍰、2018、2109年度營利事業所得稅及罰鍰、2018、2019年度全民健康保險費，逾期不履行，共計欠繳407萬多元，經南區國稅局台南分局、衛福部中央健康保險署南區業務組移送分署強制執行。

行政執行官調查發現，張姓負責人2108年間將5筆位在安平區的土地及建物移轉股東及第三人，估計總價值超過上億元，足以清償全部欠稅、欠費。張表示，為了對股東交待，因此將公司名下不動產移轉股東，作為股東保障。

同時，去年9至11月間，他將合計380萬多元款項存入原擔任負責人的公司，張辯稱，是給付工程款，但他也坦擔任該家公司的顧問。分署認張的過戶行為及陳述不合常情，移轉存款的目的在脫免被強制執行。