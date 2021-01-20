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高職生視力1.0被打成0.1 求償判賠354萬餘元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

李姓高職生於2018年2月間在大都會網咖前，遭當時年僅16歲的謝姓少年等人打傷，致左眼、頭部、手腳等部位受傷，李的視力原為1.0，被打傷經治療後，仍遺有創傷性白內障，矯正視力僅餘0.1，李請求損害賠償，台中地院今天判決謝姓少年及謝父連帶賠償李新台幣354萬9818元。可上訴。

李姓高職生主張，謝姓少年於2018年2月25日凌晨，夥同遲男、綽號「吉力」、「小風」等人，在台中市大都會網咖前，共同毆打他，致使他受有左眼挫傷合併眼前房出血、頭部外傷、右手挫傷、背部挫傷、雙下肢挫傷等傷害，經醫師治療後，仍遺有左眼創傷性白內障、視網膜出血、脈絡膜破裂等傷害，最佳矯正視力僅餘0.1 ，

事後，謝姓少年被少年法庭裁定令入感化處所施以感化教育，遲男也經台中檢署檢察官提起公訴，李姓高職生請求損害賠償，以他於事發前，經診斷為雙眼近視，然左眼經戴眼鏡矯正後視力可達1.0 ，於事發後，左眼最佳矯正視力僅餘0.1 ，幾乎失明，請求勞動能力減損、醫療費用、精神慰撫金，請求謝姓少年及謝父連帶賠償。

謝姓少年、謝父未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為任何聲明或陳述。

法官審酌，謝姓少年毆傷李，致李受傷害，不法侵害李的身體、健康等人格權，謝姓少年及謝父自應就李所受損害負侵權行為損害賠償責任。法官認被害人李請求賠償勞動能力減少損害254萬餘元、以及請求100萬精神慰撫金，為有理由，判決謝姓少年及謝父連帶賠償被害人新台幣354萬餘元。

李姓高職生3年前遭當時年僅16歲謝姓少年等人打傷，李的視力原為1.0，被打傷經治療後，仍遺有創傷性白內障，矯正視力僅餘0.1，李請求損害賠償，台中地院判決謝姓少年及謝父連帶賠償李新台幣354萬餘元。圖／本報資料照
李姓高職生3年前遭當時年僅16歲謝姓少年等人打傷，李的視力原為1.0，被打傷經治療後，仍遺有創傷性白內障，矯正視力僅餘0.1，李請求損害賠償，台中地院判決謝姓少年及謝父連帶賠償李新台幣354萬餘元。圖／本報資料照

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