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臉書疑被散播不實訊息！台東地區農會總幹事今按鈴控告

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣各農會總幹事候聘人選去年11月作業截止，共12人表態登記，近日卻傳出有人指控台東地區農會總幹事候聘人選，也是現任總幹事李建通個人私生活不檢點、低價出售農會土地及人事安排不公等，李今天前往台東地檢署按鈴控告。

李建通說，這次農會改選，一名陳姓男子在個人臉書上散布不實訊息，抹黑農會及他個人，企圖以摸黑手法影響選舉，使人不當選，他要提告加重毀謗，因為陳先生的行為已經毀謗農會，也毀謗他個人，他要告到底來捍衛個人及台東地區農會尊嚴。

他說，土地出售一切程序都依法作業、公開招標，他個人私生活也經得起公評，至於人事作業安排，都由理事會、會員大會依據農會法辦理，並表決通過，他無權干涉左右。

今天上午9點，李建通在理事長楊招信、常務監事李興明等人陪同下，前往台東地檢署按鈴控告，並在控告前發表聲明。楊招信表示，農會改選都已經登記完成，陳先生這個訊息，其實就是一個選舉奧步，意圖使人不當選，事實上李總幹事上任3屆來，農會業績成長6成以上，這是有目共睹。

陳姓男子在個人臉書上寫道，李以低價出售農會土地少數分贓1、2億元差價，個人私生活不檢點，利用公噐排除異己，為私利不照顧農民等，為了徹底改變農會經營態度他願意與這些年輕的農民站在一起，不論選舉擧的結果如何我們會一直努力下去。

台東縣各級農會第19屆總幹事候聘人領表登記，共計12位登記，除了9位現任農會總幹事都完成登記外，另外，長濱鄉農會有洪正憲、太麻里地區農會有賴明杰、台東地區農會有尤正廷完成登記，

據了解，坊間傳聞農會選舉有政治力及農會外體系勢力介入，造成參選人及農會會員恐懼。為使選務工作順遂，台東地區農會去年初已函文給縣府及司法單位，希望司法單位成立專案小組介入。台東地檢署表示，將積極查察賄選，全體檢察官都已投入選舉查察，依警分局轄區畫分責任區。

台東地區農會總幹事李建通（右），遭人於臉書不實抹黑指控，今天在理事長楊招信（中）、常務監事李興明（左）等人陪同下，前往台東地檢署按鈴控告。記者尤聰光／攝影
台東地區農會總幹事李建通（右），遭人於臉書不實抹黑指控，今天在理事長楊招信（中）、常務監事李興明（左）等人陪同下，前往台東地檢署按鈴控告。記者尤聰光／攝影

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