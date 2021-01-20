快訊

美軍變卦、台灣重災？F-16戰機電戰系統之爭方興未艾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫道存侵占基金會1.2億 撤回上訴1年6月刑期定讞

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監，在監期間，檢察官另指控他侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2千多萬元；孫認罪，台北地院依公益侵占罪判他1年6月徒刑。案經上訴，高等法院原訂今宣判，但孫日前撤回上訴，也就是刑期定讞。

台北地檢署指控，孫道存在太電案、逃漏稅案遭調查期間，無法運用個人資金，2012年到2018年間挪用「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」的公款。檢方調查，孫每次以10萬元到100萬元不等小額挪支，為應付主管機關年終審查，不時回補部分款項。

不過，侵占屬既成犯，即使回補款項也不影響犯罪成立，檢察官認定孫道存以循環手法侵占1億2400萬元。孫主張2個基金會的實際損害不會超過2個基金會的所有款項，「太平洋網球基金會」原有1200萬元，「孫法民文教基金會」原有2200萬元，總共只有3400萬元，檢察官認定侵占款是因提領又存入、存入又提領等。

台北地院開庭時，孫道存說「做了不好的示範」，強調自己沒有犯過罪，太電案是因別人掏空公司、他在文件上簽字才因偽造文書入獄；孫說，挪用基金會的錢是作了不好的示範，也對不起父親，不過，希望法官能給他改過自新的機會。

孫不服一審遭判1年6月徒刑，提上訴。但高等法院開庭期間他多次請假，在言詞辯論前孫撤回上訴。

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存因犯公益侵占罪，判刑1年6月定讞。圖／聯合報系資料照
太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存因犯公益侵占罪，判刑1年6月定讞。圖／聯合報系資料照

孫道存 檢察官 掏空

延伸閱讀

檢察官當庭捏乳驗私處 合議庭認為釐清事實有必要

國民法官「搶先」審案 三天可領辦案費7500元

台北國際書展如期舉行！入場人數上限2萬

三立前總監涉收製作公司回扣 二審改判6月

相關新聞

全台搜索博弈據點 偵訊陳盈助

嘉義地區聞人陳盈助遭控旗下公司涉入網路博弈、跨國洗錢，檢警調監控近三年，昨天出動六百人北、中、南同步搜索上百據點，扣得七...

台南建商欠稅407萬 卻移轉上億資產被管收

台南市安平區一建設公司積欠2018、2019年度營利事業所得稅及罰鍰、全民健保費等共407萬多元，行政執行署台南分署查出...

高職生視力1.0被打成0.1 求償判賠354萬餘元

李姓高職生於2018年2月間在大都會網咖前，遭當時年僅16歲的謝姓少年等人打傷，致左眼、頭部、手腳等部位受傷，李的視力原...

臉書疑被散播不實訊息！台東地區農會總幹事今按鈴控告

台東縣各農會總幹事候聘人選去年11月作業截止，共12人表態登記，近日卻傳出有人指控台東地區農會總幹事候聘人選，也是現任總...

孫道存侵占基金會1.2億 撤回上訴1年6月刑期定讞

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監，在監期間，檢察官另指控他侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金...

中山警分局收賄包庇色情酒店案 兩酒店業者訊後獲請回

台北市中山分局官警包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套行賄，昨搜索並約談白手套「嘉儷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。