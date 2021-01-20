孫道存侵占基金會1.2億 撤回上訴1年6月刑期定讞

太平洋電線電纜公司前副董事長孫道存掏空200億元入監，在監期間，檢察官另指控他侵占「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」1億2千多萬元；孫認罪，台北地院依公益侵占罪判他1年6月徒刑。案經上訴，高等法院原訂今宣判，但孫日前撤回上訴，也就是刑期定讞。

台北地檢署指控，孫道存在太電案、逃漏稅案遭調查期間，無法運用個人資金，2012年到2018年間挪用「太平洋網球基金會」、「孫法民文教基金會」的公款。檢方調查，孫每次以10萬元到100萬元不等小額挪支，為應付主管機關年終審查，不時回補部分款項。

不過，侵占屬既成犯，即使回補款項也不影響犯罪成立，檢察官認定孫道存以循環手法侵占1億2400萬元。孫主張2個基金會的實際損害不會超過2個基金會的所有款項，「太平洋網球基金會」原有1200萬元，「孫法民文教基金會」原有2200萬元，總共只有3400萬元，檢察官認定侵占款是因提領又存入、存入又提領等。

台北地院開庭時，孫道存說「做了不好的示範」，強調自己沒有犯過罪，太電案是因別人掏空公司、他在文件上簽字才因偽造文書入獄；孫說，挪用基金會的錢是作了不好的示範，也對不起父親，不過，希望法官能給他改過自新的機會。