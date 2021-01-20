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中山警分局收賄包庇色情酒店案 兩酒店業者訊後獲請回
台北市中山分局官警包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套行賄，昨搜索並約談白手套「嘉儷寶」酒店店長林文華及少爺于照俊，複訊後兩人均獲請回。
2017年間，移民署查獲「立邦酒店」勾結人蛇集團，媒介東南亞、陸籍女子來台賣淫，追查發現包括「曉」酒店負責人巫蕙玲等業者，涉從2004年起請酒商鮑銘璞牽線，行賄中山分局中山一派出所警勤區官警。
今年1月7日檢方發動第6波行動，向法院聲押禁見員警吳翊銘、陳彥安、涂維廉、酒店店長邱信瑋等4人獲准。
辦案人員懷疑游岳羲（收押中）疑似透過白手套行賄，昨發動第7波行動。
檢察官指揮調、警兵分4路搜索並約談「嘉儷寶」酒店店長林文華及少爺于照俊，晚間移送複訊後，予以請回。全案朝貪汙罪方向偵辦。
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