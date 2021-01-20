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住院16年的病患 半夜玷辱同房病患被判刑
精神病患阿源（化名）在醫院治療長達16年，2018年在病房內，趁另名病患阿隆（化名）睡覺時，性侵阿隆，經護理師巡房發現制止，報警處理，台中地院合議庭認阿源，有再犯或危害公共安全之虞，依加重強制性交罪將阿源判刑3年7月，並於刑之執行前，令入相當處所，施以監護2年。
台中地院審理時，阿源自述國中畢業、因精神障礙住院治療長達16年。法官認定他於本案行為時，因智能障礙，以致於辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低情形，依刑法第19條規定，予以減輕其刑。
合議庭審酌，阿源不顧被害人為極重度智能障礙，並患有自閉症的弱勢，為滿足自己一時性慾，以強暴方式恣意對被害人為本案強制性交犯行，侵害被害人性自主權，嚴重影響被害人心健全發展，犯後未與被害人和解，予以判刑。
判決書指出，2018年10月10日凌晨，阿源在精神醫院接受治療，趁病患阿隆在病房睡覺時，自己脫光衣物後搖醒阿隆，不顧對方以揮手動作表示不要，強行褪去阿隆衣物性侵得逞。適該院護理師巡房時發現，出言制止，阿源始停止對被害人強制性交行為，經該院報警處理。
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