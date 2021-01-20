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生母、繼父聯手打死前夫6歲兒 法官：說殘暴也不為過

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

桃園6歲男童遭彭姓繼父、吳姓生母虐死，檢方查出兩人長期拿藤條、鐵棍痛毆，男童被打到頭顱、四肢骨折，送醫時瘦骨嶙峋、傷痕累累。桃園地院審酌彭、吳女僅因男童玩火、偷食物就下重手，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪各判彭、吳女13年6月、13年徒刑。高等法院昨開庭，法官感慨兩夫妻的犯行「說殘暴也不為過」。

法官對彭姓夫妻說，有那麼多小孩是福報，他唯一的希望是要好好照顧孩子。

吳女（40歲）和王姓前夫生有2子，和彭（32歲）生有一對子女，小女兒僅1歲。案發後，大兒子由前夫帶走，和彭生的兒子由桃園市府安置。

彭、吳女2017年8月起以男童常偷竊、說謊，各拿鐵棍、竹棍以每天或1周2、3次頻率，毆打小孩屁股、腳或其他部位。同年10月5日晚上6點多，彭和吳女又認為男童吵鬧，彭再拿鐵棍痛毆，吳女賞兒子巴掌，導致男童嘴唇發紫、呼吸緩慢，到院前就失去生命跡象。

男童經搶救雖撿回一命，但陷入重度昏迷，醫院也發現男童顱骨、四肢都骨折，住院兩個月仍不治。檢察官當時聲押庭時，吳女無法解釋孩子的傷勢何來，辯稱是他「在浴室撞到頭」；男童的哥哥則證稱彭拿鐵棍大力打弟弟，送醫隔天還把鐵棍交給朋友帶走，還說弟弟根本沒在廁所滑倒。桃園地院根據法醫解剖、吳女大兒子證述，不採信兩人辯詞。

彭姓夫妻認為「判太重」上訴，高等法院昨行準備程序，吳女背著幼女來開庭，女嬰不時嚎啕大哭。法官見狀，提醒代表桃園市府提告的家防中心社工師「通報新竹（夫妻現住地）他們還有1個小孩，要趕快處理」。

法官詢問夫妻是否仍抗辯男童在浴室跌倒、沒有拿實心鐵棍打小孩？吳女表示認罪，並爭取「有自首」。彭否認拿鐵棍打小孩，還改口是「塑膠條、白色」，法官質疑「是哪一種？找出來，拿出來給我們看！」要他交代凶器。

吳姓女子與彭姓丈夫聯手虐死和前夫所生的6歲兒，高等法院昨開庭時，她背著去年生下的女嬰到場，法官提醒社工師注意。圖為示意圖，與新聞事件無關。報系資料照
吳姓女子與彭姓丈夫聯手虐死和前夫所生的6歲兒，高等法院昨開庭時，她背著去年生下的女嬰到場，法官提醒社工師注意。圖為示意圖，與新聞事件無關。報系資料照

夫妻 骨折

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