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陳盈助等人漏夜偵訊中 檢方查扣7000萬現金要破解電腦

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義地檢署與橋頭地檢署15名檢察官，今天指揮約600憲、警、調偵查員，到嘉義聞人陳盈助住處、相關辦公室，及北中南百餘處地點搜索，全台近百人被檢調帶回訊問，查扣現金7千餘萬元、手機、電腦等證物，陳及妻子陳素月、陳的弟弟陳盈坤都被依被告身分到案、漏夜偵訊中，全案依賭博洗錢等多項罪名偵辦。

嘉義、橋頭地檢署等單位，執行警政署1819打詐專案，已長時間監控一「數位科技公司」，該公司網站從事運動博弈、六合彩等賭博，會員遍布國內外，在台設有機房與水房等，也疑涉洗錢。

監控幹員上周六（16日）發現，嘉義市部分機房開始清理、搬家，經回報檢察官後，檢方當機立斷指揮幹員，16日晚到嘉義市西區多處辦公室搜索，調查地下匯兌、洗錢及賭博等機房、水房，並帶回多人訊問。

據了解，檢方掌握資金流向，及多處機房辦公室，甚至博弈工作人員最後搬家地點，都與陳盈助等人有關，接續又搜查多處機房，查扣手機、電腦、機台、支票等證物；今天在陳盈助東區住處扣得現金1250多萬元，另在台北及台中辦公室查封2保險箱內共5800多萬元，合計查扣7000餘萬元。

檢方今天下午依被告身分，傳訊陳盈助、陳素月、陳盈坤到嘉義地檢署說明，陳等人也連絡律師到場，並同意夜間偵訊，現持續偵訊中，晚間10時許檢調將所查扣電腦搬到資訊處，希望透過專業人員破解，從中找出關鍵證據。

61歲的陳盈助是嘉義人，多年前在嘉義市經營簽賭站、電動遊樂場起家，曾捲入檢察官宋宗儀貪瀆案遭起訴，後來獲判無罪，之後他將台灣簽賭和電玩事業轉手，改到中國大陸發展，並在澳門、菲律賓經營合法博弈賭場，及跨國網路簽賭。

陳為擺脫賭場大亨盛名，近年積極投入公益，11年前創辦嘉義市福添福慈善基金會，由妻子陳素月掛名董事長，幫助雲嘉弱勢家庭，並贊助許多慈善活動，許多嘉義人都稱他「陳大善人」。

檢調今天下午將相關涉案嫌犯，帶到偵訊室偵訊。記者卜敏正／攝影
檢調今天下午將相關涉案嫌犯，帶到偵訊室偵訊。記者卜敏正／攝影
陳盈助近年積極投入公益，創辦嘉義市福添福慈善基金會，由妻子陳素月掛名董事長，幫助雲嘉弱勢家庭，圖為本月6日陳與妻子到嘉愛啟智中心，贈送福袋。記者卜敏正／攝影
陳盈助近年積極投入公益，創辦嘉義市福添福慈善基金會，由妻子陳素月掛名董事長，幫助雲嘉弱勢家庭，圖為本月6日陳與妻子到嘉愛啟智中心，贈送福袋。記者卜敏正／攝影
嘉義檢方晚間10時許，將所查扣電腦搬到資訊處，希望透過專業人員破解，從中找出關鍵證據。記者卜敏正／攝影
嘉義檢方晚間10時許，將所查扣電腦搬到資訊處，希望透過專業人員破解，從中找出關鍵證據。記者卜敏正／攝影
檢調今天到陳的台北辦公室，查扣支票及相關物證。記者卜敏正／翻攝
檢調今天到陳的台北辦公室，查扣支票及相關物證。記者卜敏正／翻攝
檢方晚間持續偵訊陳盈助等人，陳的十多名友人持續在門口等待。記者卜敏正／攝影
檢方晚間持續偵訊陳盈助等人，陳的十多名友人持續在門口等待。記者卜敏正／攝影

嘉義 賭博 洗錢

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