陳盈助等人漏夜偵訊中 檢方查扣7000萬現金要破解電腦

嘉義地檢署與橋頭地檢署15名檢察官，今天指揮約600憲、警、調偵查員，到嘉義聞人陳盈助住處、相關辦公室，及北中南百餘處地點搜索，全台近百人被檢調帶回訊問，查扣現金7千餘萬元、手機、電腦等證物，陳及妻子陳素月、陳的弟弟陳盈坤都被依被告身分到案、漏夜偵訊中，全案依賭博、洗錢等多項罪名偵辦。

嘉義、橋頭地檢署等單位，執行警政署1819打詐專案，已長時間監控一「數位科技公司」，該公司網站從事運動博弈、六合彩等賭博，會員遍布國內外，在台設有機房與水房等，也疑涉洗錢。

監控幹員上周六（16日）發現，嘉義市部分機房開始清理、搬家，經回報檢察官後，檢方當機立斷指揮幹員，16日晚到嘉義市西區多處辦公室搜索，調查地下匯兌、洗錢及賭博等機房、水房，並帶回多人訊問。

據了解，檢方掌握資金流向，及多處機房辦公室，甚至博弈工作人員最後搬家地點，都與陳盈助等人有關，接續又搜查多處機房，查扣手機、電腦、機台、支票等證物；今天在陳盈助東區住處扣得現金1250多萬元，另在台北及台中辦公室查封2保險箱內共5800多萬元，合計查扣7000餘萬元。

檢方今天下午依被告身分，傳訊陳盈助、陳素月、陳盈坤到嘉義地檢署說明，陳等人也連絡律師到場，並同意夜間偵訊，現持續偵訊中，晚間10時許檢調將所查扣電腦搬到資訊處，希望透過專業人員破解，從中找出關鍵證據。

61歲的陳盈助是嘉義人，多年前在嘉義市經營簽賭站、電動遊樂場起家，曾捲入檢察官宋宗儀貪瀆案遭起訴，後來獲判無罪，之後他將台灣簽賭和電玩事業轉手，改到中國大陸發展，並在澳門、菲律賓經營合法博弈賭場，及跨國網路簽賭。