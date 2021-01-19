地方角頭新莊土地公涉暴力討債 警攻堅逮人送辦

中央社 / 新北19日電

有「新莊土地公」之稱的陳姓地方角頭從事暴力討債，為掌握被被害人行蹤，不僅偷設GPS，甚至自製「記者證」取信於被害人親友，警方蒐證後昨天攻堅逮人送辦。

永和警分局今天表示，為強化防疫治安，新北市警方針對轄區治安狀況，自17日起執行「自辦同步掃黑行動」專案，日前接獲線報，有「新莊土地公」之稱的36歲陳姓角頭，利用同夥先前從事金融保險業務之便，得知急需借款的被害人並進行接洽及高利貸。

警方表示，陳男在被害人無力還款後，常率手下出面以丟擲雞蛋、張貼討債海報、破壞門鎖、大聲公滋擾、電話語音恐嚇等方式，暴力討債。

但為掌握被害人的行蹤，陳男不僅購買多組GPS衛星追蹤器及蒐證器材，利用被害人不注意時裝設於車輛上，甚至還自製「記者證」來博取被害人親友信任，進而取得被害人的行蹤，方便追討債務。

經警方埋伏蒐證後，日前報請檢方指揮偵辦，昨天會同刑事局除暴特勤隊展開攻堅，順利查緝陳嫌等6名成員到案，以及查獲本票、討債委託書、開山刀、防狼噴霧劑、GPS追蹤器、跟蹤筆記、電腦主機等證物，訊後依組織、恐嚇、妨害秘密等罪嫌移送法辦。

恐嚇 土地公

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