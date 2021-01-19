高雄嘉義檢聯手查緝博弈大亨 扣現金逾7千萬

高雄橋頭、嘉義地檢署16日起追查博弈網站，今天執行第3波查緝，動員近600名警調、搜索全台近百處，並傳喚60多名被告，包括博弈大亨陳盈助夫婦，查扣現金7000多萬元。

嘉義地檢署表示，有鑑於許多民眾沉迷網路博弈簽賭，造成社會問題叢生，便與橋頭地檢署組成聯合查緝小組，共同指揮警政署及調查局單位組成專案小組，經由大數據資料分析比對全力偵辦。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊指出，經專案小組跟監蒐證，近來發現偵辦的網路博弈網站資金異常出入，16日、17日執行兩波搜索行動，傳喚涉嫌經營博弈網站10名被告，檢方複訊後，陳姓被告等10人分別以新台幣5萬元至20萬元不等交保。

蔡英俊指出，專案小組今天執行第3波搜索行動，檢方指揮警調等600餘人，分別前往台北、台中、嘉義、高雄等地同步執行搜索，扣得現金7000多萬元，以及手機、電腦等證物，並陸續傳喚相關被告等60餘人，以釐清案情。

檢方表示，被告包括博弈大亨陳盈助，以及他的妻子陳素月與弟弟陳盈坤，全案朝涉嫌經營博弈網站及洗錢等案件偵辦。

據了解，檢警調前2波所查緝的博弈網站，親近陳盈助人士表示並無關聯；另外，陳盈助長年在菲律賓、澳門等地投資賭場，均為合法經營，且獲利匯回台灣，也都經由經濟部投資審議委員會。

陳盈助財力雄厚，後來成立財團法人嘉義市福添福社會福利基金會，投身公益，長年對弱勢家庭施與援助。