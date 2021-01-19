快訊

日本再添2起變種病毒病例 沖繩發布緊急事態

疫情擴散如臨大敵 國防部傍晚下令：全體官兵避免前往桃園

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄警方搜查線上博弈集團 銀行帳戶數億元

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄橋頭、嘉義地檢署聯合偵辦網路博弈，今天動員600多名檢警調，在全台多處搜索，嘉義地方商人陳盈助也被帶走訊問。高雄市警察局左營分局下午前往左營區明誠二路上某間辦公大樓，帶回30人偵詢。

據了解，橋頭、嘉義2地檢署，今動員台北、台中、台南、高雄等警局，還有法務部調查局、憲兵隊等共600餘人，持法院搜索票在全台多地搜索。左營分局接獲檢方指示後，今下午兵分3路，分別動身前往台南學甲，還有明誠二路上的某商辦大樓，逮捕屋內30人。

左營分局進入現場後，查扣手機、帳冊、電腦設備、隨身碟等證物，還有人民幣、港幣等合計約4萬多元。警方查獲這2間遊戲軟體公司旗下經營30多款遊戲，2間公司年收入近6000萬元，銀行帳戶內有數億元。

警方將現場30人帶回警分局偵詢，初步詢問，員工皆否認經營線上簽賭網站，僅是負責美編、遊戲企劃。警方將朝向違反組織犯罪防制條例、洗錢法等罪嫌偵辦。

高雄市警方今接獲檢方指令，搜索明誠二路上某商辦大樓，帶回30人偵詢。圖／擷取自google map
高雄市警方今接獲檢方指令，搜索明誠二路上某商辦大樓，帶回30人偵詢。圖／擷取自google map

嘉義 警察 人民幣

延伸閱讀

15名檢察官600名幹員查賭博洗錢 陳盈助夫妻等百人被訊

高雄這間彩券行超旺！ 4年開出8注大樂透春節百萬加碼

嘉義商人陳盈助被檢調帶走 訊問疑涉賭博網站洗錢案

高雄各醫院陪探病採預約制 居家檢疫較上周暴增1200人

相關新聞

男寒夜行竊「創世」發票 警冷風中逮人

38歲賴姓男子平時無業，昨天竟將歪腦筋動到愛心發票箱上，台北市思源派出所2名員警凌晨巡經公館商圈時，發現賴男行跡鬼祟，不...

5度判死！狠男鐵鎚砸14下殺女老師 法官：死刑罪責相當

高雄男子劉志明7年前不滿被分手，涉隨機持鐵鎚擊殺買菜的退休女教師，更劫財、性侵得逞。全案一、二、更一及更二審都判劉死刑，...

中山警涉貪案第7波搜索 帶回兩名白手套酒店業者

台北市中山分局官警包庇色情酒店案，台北地檢署掌握「嘉儷寶」酒店集團股東游岳羲疑似透過白手套行賄，今發動第7波偵查行動，指...

高雄警方搜查線上博弈集團 銀行帳戶數億元

高雄橋頭、嘉義地檢署聯合偵辦網路博弈，今天動員600多名檢警調，在全台多處搜索，嘉義地方商人陳盈助也被帶走訊問。高雄市警...

「我家附近就死了一個確診者」女散布不實訊息起訴

新北一名許姓婦人聽信坊間新冠肺炎疫情傳言，去年8月在臉書發文稱「我家附近就死了一個確診者」，並稱「蔡政府每天零確診真騙很...

15名檢察官600名幹員查賭博洗錢 陳盈助夫妻等百人被訊

嘉義地檢署與橋頭地檢署今天共同執行警政署1819打詐專案，共有15名檢察官、600名偵查員，今天到北中南上百處搜索，全案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。