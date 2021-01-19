高雄警方搜查線上博弈集團 銀行帳戶數億元

高雄橋頭、嘉義地檢署聯合偵辦網路博弈，今天動員600多名檢警調，在全台多處搜索，嘉義地方商人陳盈助也被帶走訊問。高雄市警察局左營分局下午前往左營區明誠二路上某間辦公大樓，帶回30人偵詢。

據了解，橋頭、嘉義2地檢署，今動員台北、台中、台南、高雄等警局，還有法務部調查局、憲兵隊等共600餘人，持法院搜索票在全台多地搜索。左營分局接獲檢方指示後，今下午兵分3路，分別動身前往台南學甲，還有明誠二路上的某商辦大樓，逮捕屋內30人。

左營分局進入現場後，查扣手機、帳冊、電腦設備、隨身碟等證物，還有人民幣、港幣等合計約4萬多元。警方查獲這2間遊戲軟體公司旗下經營30多款遊戲，2間公司年收入近6000萬元，銀行帳戶內有數億元。