「533」評斷哪些法官要懲戒？ 司法院指非法資料汙名化

司法院昨公布「石木欽案外案」調查報告，擬將最高行政法院前院長林奇福等7人送監察院；懲戒法院法官洪佳濱等13人有違失，但已逾5年行政懲處行使期間。前立委黃國昌質疑懲戒法院法官洪佳濱原在移付懲戒名單，卻被「抽掉」；司法院強調，不容外界根據來源不明，且可能為「非法取得」的諸多評估版本之一，就汙名化為臨時抽換、刻意包庇。

司法院移付懲戒的名單除林奇福外，也包括最高法院前庭長吳雄銘、顏南全、台南地院前法官蘇義洲，這四人曾承審翁茂鍾案。高院台南分院法官曾平杉、陳義仲和高院前庭長林金村因「不當往來次數較多」，也被移送懲戒。

曾、陳、林中，情節最輕的是林金村，他在1999年4月12日至2014年1月24日間與翁聚會15次，受贈衣服6次，拿過1次營養品，被視為未承審翁案但要懲戒的「低標」。洪佳濱同樣沒辦過翁的案子，但他從2001年8月11日起至2010年2月12日止，吃過10次飯，收過6次禮，卻不用被懲戒，黃國昌懷疑這樣可讓洪3月2日好好退休。

鏡週刊在司法院公布調查報告前，聲稱司法院訂下「533標準」，也就是如沒有承審過翁茂鍾的案件，那麼只要與翁一起見面吃飯次數5次以下，收襯衫在3件、補品3盒以下的，一律放過。司法院指這項標準與事實不符，誤導國人，檢視調查報告，即有數名未符合「533標準」。

司法院指出，判斷違反法官倫理規範的情節是否重大、有無懲戒或職務監督必要，是針對各個受調查對象的案件情節，綜合違失行為的態樣、行為的次數、頻率等因素，據此評判是否損及人民對於法官應保持獨立、公正、中立、正直形象的信賴程度，來決定是否進行司法懲戒或職務監督。

監察院「109年9月17日院台司字第1092630545號函」檢送司法院的調查意見「註8」中，有「以現有資料出現次數未達5次以上，並非頻繁，故而隱匿」的說明，司法院認為「飲宴、收受禮品的次數」只是眾多評斷因素之一，不是絕對的標準，因此若是承辦翁茂鍾相關案件的法官，即使只有1次飲宴或收受禮品，也絕不被允許。

司法院公布20名受調查法官的交際狀況，說明陳金圍（4/1/0）、洪昌宏（4/0/0）、朱中和（1/8/0）、鄭小康（0/12/0）、陳世淙（0/8/0）都不是「533」。

針對黃國昌質疑司法院包庇洪佳濱，司法院解釋洪佳濱與林奇福、顏南全、蘇義洲、吳雄銘等4名被認有懲戒必要者不同，洪與翁茂鍾不當接觸的次數（10），比起最後一位本院認為有懲戒必要的林金村（15）少了5次，合計次數（10＋6＋0＝16）亦比林（15＋6＋1＝22）少了6次。

相較於司法院認有懲戒必要的法官，洪佳濱因接觸次數上有差距，他也沒請託翁茂鍾幫忙處理私人事務，與翁茂鍾9年見面10次，各次間時間分散，並未短時間內密集往來，司法院認為尚未達懲戒必要程度。