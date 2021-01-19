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「我家附近就死了一個確診者」女散布不實訊息起訴

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

圖為新北地檢署。 聯合報系資料照片／記者王長鼎攝影
圖為新北地檢署。 聯合報系資料照片／記者王長鼎攝影

新北一名許姓婦人聽信坊間新冠肺炎疫情傳言，去年8月在臉書發文稱「我家附近就死了一個確診者」，並稱「蔡政府每天零確診真騙很大」結果因爲沒有查證，散播不實訊息，今天被新北地檢署依違反嚴重特殊傳染性肺炎及紓困振興特別條例起訴。

起訴指出，許女去年8月23日先在臉書發文稱「我家附近就死了一個確診者，你們有沒有紀錄，別再欺騙台灣人了」，9月3日又說「三重區中正南路的郭XX和網友郭XX的爸爸都是發高燒住院，沒幾天就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案。這樣事件在我眼前就有，蔡政府每天零確診真騙很大，大家自重」等語，2則訊息都超過數十人觀看，因此被控違法。

偵訊時，許女否認犯行，強調自己有經過查證，但證人表示自己沒跟許女聊過關於疫情的事，也無證據證明其知道的死亡案例是因爲新冠肺炎，最後被檢方認定未做查證。

檢方認為，許女行為涉犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情的不實訊息，前後2次行為共犯2罪，全案今天偵結起訴。

新冠肺炎 疫情 新北 臉書

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