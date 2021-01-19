15名檢察官600名幹員查賭博洗錢 陳盈助夫妻等百人被訊

嘉義地檢署與橋頭地檢署今天共同執行警政署1819打詐專案，共有15名檢察官、600名偵查員，今天到北中南上百處搜索，全案疑涉及博弈洗錢案，在海外經營賭場的陳盈助、妻子陳素月、陳的弟弟陳盈坤及全台近百人被檢調帶回訊問，查扣現金新臺幣7千餘萬元、手機、電腦等證物。

嘉義、頭橋地檢署等單位，上周六開始即指揮幹員，到嘉義市西區幾處辦公室，調查地下匯兌、洗錢及賭博等機房，並帶回多人訊問，其中疑部分博奕機房所有人為陳或與陳有關。