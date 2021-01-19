聽新聞
test
0:00 / 0:00
15名檢察官600名幹員查賭博洗錢 陳盈助夫妻等百人被訊
嘉義地檢署與橋頭地檢署今天共同執行警政署1819打詐專案，共有15名檢察官、600名偵查員，今天到北中南上百處搜索，全案疑涉及博弈洗錢案，在海外經營賭場的陳盈助、妻子陳素月、陳的弟弟陳盈坤及全台近百人被檢調帶回訊問，查扣現金新臺幣7千餘萬元、手機、電腦等證物。
嘉義、頭橋地檢署等單位，上周六開始即指揮幹員，到嘉義市西區幾處辦公室，調查地下匯兌、洗錢及賭博等機房，並帶回多人訊問，其中疑部分博奕機房所有人為陳或與陳有關。
檢方今天上午開始，指揮動員超過600名偵查員，分數波到全台北中南多處搜索，調查扣電腦、機台等證物，陳盈助、陳素月、陳盈坤都被陸續帶到嘉義地檢署，陳等人也立即連絡律師到地檢署協助，全案依賭博、洗錢方向偵辦，陳盈助、陳盈坤都以被告身分帶回訊問，陳素月則先以證人身分傳訊。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言