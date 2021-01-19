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15名檢察官600名幹員查賭博洗錢 陳盈助夫妻等百人被訊

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義地檢署與橋頭地檢署今天共同執行警政署1819打詐專案，共有15名檢察官、600名偵查員，今天到北中南上百處搜索，全案疑涉及博弈洗錢案，在海外經營賭場的陳盈助、妻子陳素月、陳的弟弟陳盈坤及全台近百人被檢調帶回訊問，查扣現金新臺幣7千餘萬元、手機、電腦等證物。

嘉義、頭橋地檢署等單位，上周六開始即指揮幹員，到嘉義市西區幾處辦公室，調查地下匯兌、洗錢及賭博等機房，並帶回多人訊問，其中疑部分博奕機房所有人為陳或與陳有關。

檢方今天上午開始，指揮動員超過600名偵查員，分數波到全台北中南多處搜索，調查扣電腦、機台等證物，陳盈助、陳素月、陳盈坤都被陸續帶到嘉義地檢署，陳等人也立即連絡律師到地檢署協助，全案依賭博、洗錢方向偵辦，陳盈助、陳盈坤都以被告身分帶回訊問，陳素月則先以證人身分傳訊。

檢調查扣電腦、機台帶回嘉義地檢署。記者卜敏正／攝影
檢調查扣電腦、機台帶回嘉義地檢署。記者卜敏正／攝影
陳盈助的弟弟陳盈坤（中），今天下午也被高雄市調處人員帶到地檢署訊問。記者卜敏正／攝影
陳盈助的弟弟陳盈坤（中），今天下午也被高雄市調處人員帶到地檢署訊問。記者卜敏正／攝影
陳盈助及妻子陳素月今天都被檢方傳訊。記者卜敏正／翻攝
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嘉義 洗錢 賭博

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