男寒夜行竊「創世」發票 警冷風中逮人

38歲賴姓男子平時無業，昨天竟將歪腦筋動到愛心發票箱上，台北市思源派出所2名員警凌晨巡經公館商圈時，發現賴男行跡鬼祟，不遠處還有翻倒在地的愛心發票箱，員警上前盤查時，賴男坦承竊取愛心發票，想對獎換取生活費，全案警詢後依竊盜罪將賴男送辦。

警方調查，曾涉多起竊盜案的賴男，平時無業、四處遊蕩，昨天凌晨3時許，他趁著深夜低溫，街上人煙稀少，到公館商圈內尋找下手目標，看見一間飲料店前的創世基金會愛心發票箱無人看守，就破壞發票箱，將裡頭的愛心發票全部塞進隨身背包，準備帶回家對獎，換取生活費。

未料，深夜低溫中民眾較少外出，但員警仍堅守崗位，轄區思源路派出所警員賴證鈞、林枻廷正執行巡邏勤務，巡經該處時發現賴男身影，見其行跡鬼祟，刻意躲避員警，且不遠處的發票箱遭人翻倒在地，遂上前盤查。

原本賴男故作冷靜裝作沒事，但2員看他神色緊張，隨身包包還被撐得鼓鼓的，發票箱內也無半張發票，故旁敲側擊，再次詢問賴男，賴自知法網難逃，只好坦承行竊，並坦言稍早也曾到附近一間運動用品店外，用相同手法偷走發票。